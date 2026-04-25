Έντονη ήταν η παρουσία και δράση της Αστυνομίας το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.



Αποτέλεσμα των προληπτικών επιχειρήσεων αστυνόμευσης ήταν η σύλληψη εφτά προσώπων για διάφορα αδικήματα, όπως μαχαιροφορία, επίθεση και πρόκληση ανησυχίας.



Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 356 οχήματα και ελέγχθηκαν 469 οδηγοί και επιβάτες. Διενεργήθηκαν παράλληλα 51 έλεγχοι υποστατικών, από τους οποίους προέκυψαν εφτά καταγγελίες.



Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 124 καταγγελίες για διάφορες παραβάσεις τροχαίας, εκ των οποίων οι 43 αφορούν οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα. Συνολικά έγιναν 124 έλεγχοι αλκοόλης κατά τους οποίους ένας οδηγός εντοπίστηκε θετικός. Παράλληλα, έγιναν τέσσερις προκαταρκτικοί έλεγχοι νάρκοτεστ με ένα θετικό αποτέλεσμα. Επίσης, στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν πέντε οχήματα.



Οι συντονισμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με αυξημένη/ ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών/ την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.