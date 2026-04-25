Κριτική δέχεται η Αστυνομία αναφορικά με τον τρόπο χειρισμού της διαμαρτυρίας των κτηνοτρόφων, οι οποίοι, παρά το γεγονός πως διαβεβαίωσαν ότι θα κρατήσουν ανοικτή τη μία λωρίδα κυκλοφορίας στη Ριζοελιά, προχώρησαν για μεγάλο χρονικό διάστημα σε αποκοπή όλων των εξόδων του κόμβου. Αυτό προκάλεσε χάος και εγκλωβισμό εκατοντάδων οδηγών, ενώ παρατηρήθηκαν και καθυστερήσεις στη διέλευση επισήμων στην Αγία Νάπα για το δείπνο εργασίας στο πλαίσιο της Άτυπης Συνόδου Αρχηγών της ΕΕ.

Η διαμαρτυρία των κτηνοτρόφων διήρκεσε πάνω από δώδεκα ώρες, με τους ίδιους ν’ αναχωρούν μόνοι τους από τον χώρο λίγο πριν τη μία τα χαράματα της Παρασκευής. Προηγουμένως άναψαν φουκούδες, τοποθέτησαν αντίσκηνο, καρέκλες και τραπέζια στον κυκλικό κόμβο, θυμίζοντας την περιβόητη διαμαρτυρία των κυνηγών στον δρόμο Λεμεσού – Λευκωσίας. Το μόνο βέβαιο, πάντως, είναι πως όσα συνέβησαν επισκίασαν μια ιστορική μέρα για τη χώρα μας.

Πληροφορίες του «Φ» αναφέρουν πως ανάμεσα σ’ αυτούς που θεωρούν πως δεν πέτυχε στο έπακρον το πλάνο της Αστυνομίας είναι ο ίδιος ο υπουργός Δικαιοσύνης, ο οποίος βρέθηκε επί τόπου και δέχθηκε λεκτικά πυρά από τους διαμαρτυρόμενους. Ο κ. Φυτιρής εμφανίζεται δυσαρεστημένος με τη σχεδίαση και τον τρόπο διαχείρισης της Αστυνομίας, αφού είχαν δοθεί συγκεκριμένες διαβεβαιώσεις από την ηγεσία της Δύναμης, πως θα ληφθούν μέτρα ώστε να μην επηρεαστεί η τροχαία κίνηση.

Η Αστυνομία, πάντως, θεωρεί πως πέτυχε τον σκοπό της. «Ετοιμάσαμε σχέδιο δράσης για τις κινητοποιήσεις των κτηνοτρόφων και προσπαθήσαμε στο μέτρο του δυνατού την ιεράρχηση της ταλαιπωρίας των πολιτών, αλλά και την ασφαλή διεξαγωγή της συνάντησης», δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ο εκπρόσωπος Τύπου της Δύναμης, Βύρωνας Βύρωνος. Πρόσθεσε ακόμη πως «επιλέξαμε να το χειριστούμε με ψυχραιμία, να είμαστε παρών για να γίνει σωστός συντονισμός. Δεν επιλέξαμε να κλιμακώσουμε την κατάσταση, η οποία ήταν ευαίσθητη. Εφαρμόσαμε τα εναλλακτικά σχέδια και θεωρούμε ότι πετύχαμε τον σκοπό μας».

Εν τω μεταξύ οι κτηνοτρόφοι προανήγγειλαν χθες νέες κινητοποιήσεις εάν δεν σταματήσουν οι θανατώσεις ζώων, ζητώντας συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Σε δηλώσεις της στο ΚΥΠΕ η εκπρόσωπός τους, Στέλλα Πέτρου, υπέδειξε πως αποχώρησαν από τη Ριζοελιά προκειμένου να μην ταλαιπωρηθεί ο κόσμος που θα πήγαινε στις δουλειές του.

Σημείωσε, ακόμα, πως θα σταλεί σύντομα επιστολή στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη. «Να καθίσει μαζί μας στο τραπέζι. Θα του τη στείλουμε για να μας δει. Αν δεν μας δει θα κλιμακωθούν οι καταστάσεις. Ήδη έχουμε οργανισμούς και συνδέσμους, οι οποίοι δεν σχετίζονται με το επάγγελμα των κτηνοτρόφων, οι οποίοι θα μας στηρίξουν με βαρέα οχήματα», σημείωσε, προσθέτοντας πως δεν συμμερίζονται όλοι οι κτηνοτρόφοι τις θέσεις τους. «Δεν καταλαβαίνουν όλοι. Νομίζουν ότι δεν θα φτάσει στο δικό τους το σπίτι, αλλά σε όλους θα φτάσει. Δεν σταματά πουθενά αυτό το πράγμα», τόνισε.