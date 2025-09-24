Η τουρκική κρατική ενεργειακή εταιρεία BOTAS υπέγραψε συμφωνία 20 ετών με την αμερικανική Mercuria για την ετήσια προμήθεια περίπου 4 δισ. κυβικών μέτρων (bcm) LNG από το 2026, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ενέργειας της Τουρκίας Αλπασλάν Μπαϊρακτάρ.

Η συμφωνία, που υπεγράφη στη Νέα Υόρκη κατά την επίσκεψη του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, αφορά συνολικά 70 bcm LNG σε βάθος χρόνου. Το φορτίο θα προέρχεται από σταθμούς φόρτωσης στις ΗΠΑ και θα αποθηκεύεται ή θα επανεριοποιείται σε εγκαταστάσεις στην Τουρκία, την Ευρώπη και τη Βόρεια Αφρική.

«Η συμφωνία αυτή θα συμβάλει σημαντικά στον στόχο επίτευξης εμπορικού όγκου 100 δισ. δολαρίων με τις ΗΠΑ», δήλωσε ο Μπαϊρακτάρ, υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι η ενεργειακή ασφάλεια και η διαφοροποίηση πηγών ενέργειας.

Η ενεργειακή συμφωνία εντάσσεται στη στρατηγική βελτίωσης των σχέσεων Άγκυρας – Ουάσινγκτον. Τη Δευτέρα, η Τουρκία ανακοίνωσε την άρση δασμών που είχαν επιβληθεί το 2018 σε σειρά αμερικανικών προϊόντων, κίνηση καλής θέλησης πριν τη συνάντηση του Ερντογάν με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Η BOTAS, υπεύθυνη για τις υποδομές πετρελαίου και φυσικού αερίου της χώρας, προχώρησε επίσης σε προκαταρκτική μακροπρόθεσμη συμφωνία με την αυστραλιανή Woodside Energy, τον μεγαλύτερο παραγωγό φυσικού αερίου της Αυστραλίας.

Η συμφωνία με τη Woodside προβλέπει προμήθεια 5,8 bcm LNG για περίοδο εννέα ετών, αρχής γενομένης από το 2030, κυρίως από το έργο της εταιρείας στη Λουιζιάνα των ΗΠΑ.

Με αυτές τις κινήσεις, η Τουρκία ενισχύει το χαρτοφυλάκιό της σε LNG, στοχεύοντας σε μακροπρόθεσμη ενεργειακή επάρκεια και σε διπλωματικά οφέλη στις σχέσεις της με ΗΠΑ και Αυστραλία.

