Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι εξασφάλισε τη θέσπιση ανώτατου ορίου 15% στους δασμούς που θα επιβάλλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στα φαρμακευτικά προϊόντα, παρέχοντας μια «δικλείδα ασφαλείας» για τις ευρωπαϊκές φαρμακοβιομηχανίες.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες προτίθενται να διασφαλίσουν άμεσα ότι ο δασμολογικός συντελεστής… που εφαρμόζεται στα προϊόντα καταγωγής Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπόκεινται σε μέτρα βάσει του άρθρου 232 για φαρμακευτικά προϊόντα, ημιαγωγούς και ξυλεία δεν θα υπερβαίνει το 15%», ανέφερε εκπρόσωπος της Κομισιόν σε δήλωση που επικαλείται το Reuters.

Η απόφαση έρχεται σε συνέχεια της ανακοίνωσης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ την Πέμπτη για νέα δέσμη δασμών σε εισαγόμενα προϊόντα, η οποία περιλαμβάνει και δασμούς 100% στα επώνυμα φάρμακα, με ισχύ από την επόμενη εβδομάδα.