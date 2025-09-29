Ο χρυσός κατέγραψε νέο ρεκόρ, ξεπερνώντας τα 3.800 δολάρια ανά ουγγιά τη Δευτέρα, καθώς το ασθενέστερο δολάριο και οι προσδοκίες για νέες μειώσεις επιτοκίων από τη Fed ενίσχυσαν τη ζήτηση για το πολύτιμο μέταλλο.

Η τιμή spot του χρυσού αυξήθηκε κατά 1,5% στα 3.814,91 δολάρια, ενώ τα αμερικανικά futures ενισχύθηκαν κατά 0,9% στα 3.844 δολάρια. Παράλληλα, ο δείκτης δολαρίου υποχώρησε 0,2%, καθιστώντας τον χρυσό πιο προσιτό για διεθνείς αγοραστές.

Το υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι ο δείκτης τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE) αυξήθηκε 0,3% τον Αύγουστο, έναντι 0,2% τον Ιούλιο, ενισχύοντας την εκτίμηση των αγορών ότι η Fed θα προχωρήσει σε νέες μειώσεις επιτοκίων τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο.

Ο χρυσός, που θεωρείται ασφαλές καταφύγιο, παραμένει ιδιαίτερα ελκυστικός σε περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων αλλά και γεωπολιτικής ή οικονομικής αβεβαιότητας.

Στην αγορά των υπόλοιπων πολύτιμων μετάλλων: