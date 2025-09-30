Η Electronic Arts (EA), δημιουργός δημοφιλών παιχνιδιών όπως το EA Sports FC και το The Sims, συμφώνησε στην πώλησή της σε κοινοπραξία ιδιωτών επενδυτών έναντι 55 δισ. δολαρίων, στην μεγαλύτερη μοχλευμένη εξαγορά που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ.

Η συμφωνία προβλέπει καταβολή 210 δολαρίων ανά μετοχή σε μετρητά, ποσό που αντιστοιχεί σε premium 25% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της μετοχής την Παρασκευή, πριν διαρρεύσουν οι συνομιλίες. Οι αγοραστές περιλαμβάνουν τη Silver Lake Management, το Δημόσιο Επενδυτικό Ταμείο της Σαουδικής Αραβίας και την Affinity Partners του Τζάρεντ Κούσνερ.

Η εξαγορά, που περιλαμβάνει χρηματοδότηση με χρέος 20 δισ. δολαρίων από την JPMorgan Chase, ξεπερνά το προηγούμενο ρεκόρ της TXU το 2007 στα $45 δισ., και αποτελεί το μεγαλύτερο M&A deal του 2025.

Η συμφωνία έρχεται σε μια περίοδο όπου η βιομηχανία των βιντεοπαιχνιδιών, αξίας 178 δισ. δολαρίων, αντιμετωπίζει πιέσεις μετά την άνθηση της πανδημίας. Η EA, που έχει προχωρήσει σε γύρους απολύσεων, επενδύει πλέον σε νέα μοντέλα ανάπτυξης όπως τα free-to-play games με συνεχείς αναβαθμίσεις, ενώ αναμένει ώθηση από την κυκλοφορία του Battlefield 6 στις 10 Οκτωβρίου.

Η αποχώρηση από το χρηματιστήριο θα επιτρέψει στην EA να κινηθεί με μεγαλύτερη ευελιξία, μακριά από την πίεση των τριμηνιαίων αποτελεσμάτων. Οι σταθερές ροές εσόδων από τους αθλητικούς τίτλους Madden NFL και άλλες σειρές, που πέρυσι κατέλαβαν τέσσερις θέσεις στη λίστα με τα δέκα best sellers του κλάδου, αποτελούν βασικό πλεονέκτημα για τους νέους ιδιοκτήτες.

Η συμφωνία αναμένεται να εξεταστεί από τις ρυθμιστικές αρχές, καθώς η συμμετοχή διεθνών επενδυτών, συμπεριλαμβανομένων φορέων από τη Μέση Ανατολή, ενδέχεται να απαιτήσει κυβερνητικές εγκρίσεις.