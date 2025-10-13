Η συμφωνία του ΟΗΕ για τις εκπομπές των πλοίων αναμένεται να προκαλέσει έντονη αντίδραση από τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (ΔΝΟ) προχωρά αυτή την εβδομάδα στην τελική έγκριση ενός παγκόσμιου μηχανισμού τιμολόγησης διοξειδίου του άνθρακα στη ναυτιλία.

Η πρωτοβουλία, που υποστηρίζεται από μια ομάδα χωρών υπό την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων της Βρετανίας, της Κίνας και της Ιαπωνίας, αντιμετωπίζει σφοδρή αντίθεση από την Ουάσιγκτον, η οποία αποχώρησε από τις σχετικές συνομιλίες τον Απρίλιο.

Σύμφωνα με το Reuters, οι ΗΠΑ προειδοποίησαν ότι θα προχωρήσουν σε «αντίμετρα», όπως λιμενικά τέλη ή περιορισμούς στη χορήγηση βίζας για χώρες που υποστηρίζουν το μέτρο, κατηγορώντας την ΕΕ για «νεοαποικιακή εξαγωγή κανονισμών για το κλίμα».

Η συμφωνία του Απριλίου θα εξεταστεί από την επιτροπή περιβάλλοντος του ΔΝΟ στις 14–17 Οκτωβρίου, όπου θα συμμετάσχουν και οι ΗΠΑ. Παρά τις αμερικανικές πιέσεις, τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν καλέσει σε υιοθέτηση του μέτρου, σύμφωνα με δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 12 Οκτωβρίου.

Το προτεινόμενο σύστημα εκπομπών προβλέπει επιβολή τέλους στα πλοία άνω των 5.000 τόνων που υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα επίπεδα ρύπων, ενώ ανταμείβει τα πλοία που χρησιμοποιούν καθαρότερα καύσιμα.

Τα πλοία που εκπέμπουν πάνω από το όριο θα πρέπει να αγοράζουν μονάδες αποκατάστασης ή να καταβάλλουν πρόστιμο, ενώ όσα εκπέμπουν κάτω από το όριο θα λαμβάνουν πλεονάζουσες μονάδες.

Τα έσοδα θα συγκεντρώνονται σε ένα Ταμείο Net-Zero που θα δημιουργηθεί από τη Γραμματεία του ΔΝΟ, με τις λεπτομέρειες κατανομής να παραμένουν υπό διαμόρφωση.

Σύμφωνα με έρευνα του University College London, το νέο πρότυπο καυσίμων αναμένεται να αποφέρει 11–12 δισ. δολάρια ετησίως την περίοδο 2028–2030, καθώς τα περισσότερα πλοία θα υποχρεωθούν να πληρώσουν πρόστιμο στα πρώτα χρόνια εφαρμογής.