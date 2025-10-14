Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει αντίμετρα κατά της Κίνας μετά την επιβολή νέων περιορισμών στις εξαγωγές σπάνιων ορυκτών, τα οποία είναι κρίσιμα για την παραγωγή μικροτσίπ και άλλων τεχνολογιών αιχμής, με αξιωματούχους να ζητούν «σκληρή απάντηση» και να αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο συντονισμένης δράσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αυστηρή στάση και ενιαίο μέτωπο

«Πρέπει να απαντήσουμε αυστηρά», δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της Δανίας, Λαρς Λόκε Ράσμουσεν, πριν από τη συνεδρίαση των Υπουργών Εμπορίου της ΕΕ στο Χόρσενς. Όπως ανέφερε, «η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός συνασπισμός στον κόσμο και οφείλει να ασκήσει τη δύναμή της».

Η συζήτηση διεξάγεται μετά τους νέους κινεζικούς κανόνες που απαιτούν κρατική έγκριση για κάθε προϊόν που περιέχει ίχνη σπάνιων γαιών, προκαλώντας ανησυχία για διαταραχές στις αλυσίδες εφοδιασμού.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικής Ανάπτυξης της Πολωνίας, Michal Baranowski, χαρακτήρισε την κίνηση της Κίνας «το χειρότερο σενάριο για την Ευρώπη», καθώς «αξιοποιεί την εξάρτησή μας από τις σπάνιες γαίες».

Επιπτώσεις και προτάσεις αντίδρασης

Η ASML Holding NV, κορυφαίος ευρωπαϊκός κατασκευαστής ημιαγωγών, προετοιμάζεται ήδη για πιθανές διαταραχές στην παραγωγή, ενώ οι ευρωπαίοι υπουργοί εξετάζουν εργαλεία όπως δασμούς, ελέγχους εξαγωγών και εμπορικούς περιορισμούς.

Στις ΗΠΑ, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πρόσθετο δασμό 100% σε κινεζικά προϊόντα και ελέγχους εξαγωγών λογισμικού, εντείνοντας την πίεση στο Πεκίνο.

Παρότι ο Ράσμουσεν δεν θεωρεί πιθανό η ΕΕ να επιβάλει δικούς της δασμούς αντιποίνων, τόνισε πως «η Ευρώπη και οι ΗΠΑ έχουν κοινά συμφέροντα» και ότι η συντονισμένη αντίδραση θα είναι «πολύ πιο αποτελεσματική» από μεμονωμένες κινήσεις.

Προς κοινή γραμμή των G7

Ο Αντιπρόεδρος της Κομισιόν και Επίτροπος Εμπορίου, Μάρος Σέφτσοβιτς, ανέφερε ότι οι χώρες της G7 θα επιδιώξουν τηλεδιάσκεψη συντονισμού για το θέμα, ενώ προγραμματίζεται και διάλογος με τους Κινέζους ομολόγους την επόμενη εβδομάδα.

Η ΕΕ έχει σκληρύνει τη στάση της απέναντι στην Κίνα τους τελευταίους μήνες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε δασμό 50% στις εισαγωγές χάλυβα, ενώ οι Κάτω Χώρες επικαλέστηκαν νόμο 70 ετών για να θέσουν υπό εθνικό έλεγχο την κινεζική Nexperia, εξασφαλίζοντας την πρόσβαση της Ευρώπης σε μικροτσίπ.

«Η Ευρώπη πρέπει να μειώσει την ευπάθειά της», σημείωσε ο Baranowski, προσθέτοντας ότι «το πρόβλημα δεν είναι εύκολο, αλλά απαιτείται σοβαρή αντιμετώπιση όσο η Κίνα συνεχίζει αυτή την πολιτική».