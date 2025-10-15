Ο Todd Graves, ιδρυτής της αλυσίδας Raising Cane’s Chicken Fingers, μετέτρεψε την αυλή του στο Baton Rouge σε έναν χώρο βγαλμένο από κινηματογραφική σκηνή: ένα τριώροφο δεντρόσπιτο αξίας 400.000 δολαρίων, χτισμένο πάνω σε μια βελανιδιά ύψους 30 μέτρων.

«Είναι ωραίο να έχεις πράγματα που κρύβουν λίγη μαγεία», λέει ο Graves, καθώς στέκεται μπροστά στην τηλεόραση επίπεδης οθόνης στο σαλόνι του εντυπωσιακού του καταφύγιου.

Πολυτέλεια ανάμεσα στα κλαδιά

Το δεντρόσπιτο διαθέτει 400 τετραγωνικά πόδια εσωτερικού χώρου και 450 τετραγωνικά πόδια εξωτερικού deck, με σαλόνι, ευρύχωρη κρεβατοκάμαρα και πλήρως λειτουργικό μπάνιο. Το ταβάνι είναι φτιαγμένο από ανακτημένο ξύλο παλιάς βιοτεχνίας ραπτικής, ενώ το μπαρ και τα βιτρό παράθυρα προέρχονται από κτίρια της Νέας Ορλεάνης που υπέστησαν ζημιές από τον τυφώνα Κατρίνα.

Μια ντισκόμπαλα πάνω από το κρεβάτι παραπέμπει στα καταστήματα Raising Cane’s, ενώ ένα κρεμαστό γεφυράκι 21 μέτρων οδηγεί σε εξέδρα με θέα προς τη λίμνη και το Πανεπιστήμιο της Λουιζιάνα.

Η κατασκευή έγινε από τον Pete Nelson, τον διάσημο σχεδιαστή της εκπομπής Treehouse Masters του Animal Planet. Το έργο κόστισε αρχικά 400.000 δολάρια (περίπου 550.000 δολάρια σε σημερινές τιμές), ένα ποσό που αντιστοιχεί μόλις στο 0,002% της περιουσίας του Graves, η οποία εκτιμάται στα 22 δισ. δολάρια.

«Έρχομαι εδώ για να καθαρίσω το μυαλό μου. Με κάνει καλύτερο στη δουλειά μου», δηλώνει ο 53χρονος επιχειρηματίας.

Από παιδικό παιχνίδι σε στέκι διασήμων

Το δεντρόσπιτο ξεκίνησε ως χώρος παιχνιδιού για τα παιδιά του, αλλά σήμερα έχει εξελιχθεί σε σημείο συνάντησης διασήμων. Εκεί έχουν περάσει ο ράπερ Nelly, ο αστέρας του NFL Ja’Marr Chase και ο Shaquille O’Neal, ο οποίος εντυπωσιάστηκε τόσο που παρήγγειλε το δικό του δεντρόσπιτο-μπαρ στη Τζόρτζια.

Όταν ο Snoop Dogg επισκέφθηκε το Baton Rouge, έκανε στάση πρώτα στο δεντρόσπιτο. «Ο Todd είναι οικογένεια για μένα», είπε ο διάσημος ράπερ. Σύμφωνα με τον Graves, η προβολή από το Treehouse Masters και η δημοσιότητα μέσω των καλεσμένων έχουν ήδη αποσβέσει την επένδυση.

Ο συλλέκτης της φαντασίας

Η αγάπη του Graves για τα αντικείμενα με ιστορία αντικατοπτρίζεται και στις συλλογές του. Ανάμεσά τους:

Ένας απολιθωμένος σκελετός τρικεράτωπα 66 εκατ. ετών

66 εκατ. ετών Το δερμάτινο σακάκι του Harrison Ford από το Indiana Jones

από το Indiana Jones Ένα ζευγάρι γυαλιά του Elvis Presley

Και, πρόσφατα, ένα καπέλο του Ναπολέοντα, αγορασμένο σε δημοπρασία.

«Με κρατάει σε εγρήγορση, με κάνει να ονειρεύομαι», λέει, κοιτάζοντας τη θέα από την εξέδρα του δεντρόσπιτου.

Η ιστορία του Graves ξεκίνησε χωρίς επενδυτές και χρηματοδότηση. Όταν κανείς δεν πίστεψε στο όραμά του για ένα εστιατόριο αποκλειστικά με chicken fingers, δούλεψε ως μεταλλουργός και ψαράς σολομού για να μαζέψει τα πρώτα του κεφάλαια. Σήμερα, είναι ο πλουσιότερος εστιάτορας της Αμερικής και ένας από τους 50 πλουσιότερους Αμερικανούς.