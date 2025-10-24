Η Ινδία δεν προτίθεται να υπογράψει εμπορικές συμφωνίες υπό πίεση ούτε να δεχτεί περιορισμούς στις εμπορικές της επιλογές, δήλωσε ο Υπουργός Εμπορίου Piyush Goyal, την ώρα που ανώτερος κυβερνητικός αξιωματούχος ανέφερε ότι μια διμερής συμφωνία με τις ΗΠΑ είναι «πολύ κοντά».

Μιλώντας στο Berlin Global Dialogue, ο Goyal τόνισε ότι η Ινδία δεν θα προχωρήσει σε βεβιασμένες υπογραφές, απαντώντας σε ανησυχίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ σχετικά με τις συνεχιζόμενες εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου από τη χώρα. Παράλληλα, το Νέο Δελχί βρίσκεται σε εμπορικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ, οι οποίες έχουν επιβάλει δασμούς 50% σε ινδικά προϊόντα, ενώ συνεχίζονται και οι διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με την ΕΕ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι συζήτησε με τον Πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι κυρίως για το εμπόριο, με τον Μόντι να διαβεβαιώνει ότι η Ινδία θα περιορίσει τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου.

Σύμφωνα με κυβερνητική πηγή, οι δύο πλευρές οριστικοποιούν το κείμενο της συμφωνίας. «Είμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία», δήλωσε, προσθέτοντας ότι οι δύο χώρες έχουν συγκλίνει στα περισσότερα σημεία.

Ωστόσο, το Νέο Δελχί αντιστέκεται σε πιέσεις των ΗΠΑ για άνοιγμα της αγοράς σε αμερικανικά σιτηρά και γαλακτοκομικά, επικαλούμενο την ανάγκη προστασίας των μικρών αγροτών. Πηγές αναφέρουν ότι η Ινδία μπορεί να επιτρέψει περιορισμένες εισαγωγές καλαμποκιού και σόγιας.

Μετά την επιβολή αμερικανικών κυρώσεων στη ρωσική πετρελαϊκή βιομηχανία, ινδικές εταιρείες διύλισης – σημαντικοί αγοραστές φθηνού ρωσικού πετρελαίου – δήλωσαν έτοιμες να μειώσουν δραστικά τις εισαγωγές, άρση που θα μπορούσε να ξεμπλοκάρει το εμπόδιο της συμφωνίας με τις ΗΠΑ.

Παράλληλα, οι ινδικές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ μειώθηκαν τον Αύγουστο σε 5,43 δισ. δολάρια από 6,87 δισ., λόγω δασμών που επηρέασαν προϊόντα όπως κλωστοϋφαντουργικά, γαρίδες, πολύτιμοι λίθοι και κοσμήματα.

Η ΕΕ, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι ΗΠΑ πιέζουν την Ινδία να περιορίσει τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου που, σύμφωνα με δυτικές κυβερνήσεις, χρηματοδοτεί τον πόλεμο της Μόσχας στην Ουκρανία. Η Ινδία υποστηρίζει ότι οι αγορές αυτές είναι απαραίτητες για την ενεργειακή ασφάλεια και προσιτές τιμές, αλλά εξετάζει πλέον συμμόρφωση με τις νέες κυρώσεις των ΗΠΑ.