Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είναι «πεπεισμένος» για την επίτευξη εμπορικής συμφωνίας με την Κίνα, καθώς συνεχίζει την περιοδεία του στην Ασία, με επόμενη στάση την Ιαπωνία. Το κύριο διακύβευμα είναι η επίλυση της εμπορικής αντιπαράθεσης ΗΠΑ – Κίνας, ενόψει της προγραμματισμένης συνάντησης με τον Σι Τζινπίνγκ την Πέμπτη.

Ο Τραμπ, μιλώντας από τη Νότια Κορέα, υπογράμμισε ότι πιστεύει πως θα υπάρξει «καλή συμφωνία», ενώ εξέφρασε την επιθυμία του να συναντηθεί και με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν. Επανέλαβε ότι διατηρεί σχέσεις «σεβασμού» με τον Σι, εκτιμώντας πως οι συνομιλίες θα καταλήξουν θετικά.

Σύμφωνα με ανάρτησή του στο Truth Social, ο Πρόεδρος υπέγραψε στη Μαλαισία «σημαντικές εμπορικές συμφωνίες και συμφωνία ειρήνευσης», μεταξύ Καμπότζης και Ταϊλάνδης, που στην πραγματικότητα πρόκειται για εκεχειρία.

Στην Ιαπωνία, ο Τραμπ θα συναντήσει τον Αυτοκράτορα Ναρουχίτο και την Πρωθυπουργό Σανάε Τακαΐτσι, την οποία χαρακτήρισε «μεγάλη φίλη και σύμμαχο» του εκλιπόντος Σίνζο Άμπε.

Η Ιαπωνία έχει σε μεγάλο βαθμό εξαιρεθεί από τους αμερικανικούς δασμούς, ενώ έχει ανακοινώσει ότι θα αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες στο 2% του ΑΕΠ έως το 2026. Ο Τραμπ αναμένεται να επισκεφθεί και το αεροπλανοφόρο USS George Washington στη Γιοκοσούκα.

Εμπόριο, Νότια Κορέα και Κίνα στο επίκεντρο

Η Ουάσινγκτον αισιοδοξεί για συμβιβασμό με την Κίνα πριν από τη λήξη της εκεχειρίας στις 10 Νοεμβρίου. Ωστόσο, ο Τραμπ έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να ακυρώσει τη συνάντηση με τον Σι και να εντείνει τους δασμούς λόγω των κινεζικών περιορισμών στις εξαγωγές σπάνιων γαιών.

Ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ ανέφερε ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε συμβιβασμό για τις σπάνιες γαίες και τις εισαγωγές σόγιας από τις ΗΠΑ. Αντίστοιχα, ο Κινέζος αξιωματούχος Λι Τσενγκγκάνγκ επιβεβαίωσε πως έχει επιτευχθεί «προκαταρκτική συμφωνία».

Κόστα: Ανάγκη για συγκεκριμένη πρόοδο και ισορροπία στις εμπορικές και οικονομικές σχέσεις ΕΕ – Κίνας

Με τον Κινέζο Πρωθυπουργό, Λι Τσιάνγκ, συναντήθηκε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ASEAN στην Κουάλα Λουμπούρ της Μαλαισίας, σε μια συγκυρία κρίσιμη για τις εμπορικές σχέσεις ΕΕ – Κίνας, και ενόψει των τεχνικών συναντήσεων υψηλού επιπέδου που επιβεβαίωσε η Κομισιόν για αυτή την εβδομάδα, με σκοπό την επίλυση της διαμάχης για τις σπάνιες γαίες, την οποία ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν χαρακτήρισε «οικονομικό καταναγκασμό».

Ο Κόστα τόνισε τη σημασία που αποδίδει η ΕΕ σε σταθερές και εποικοδομητικές σχέσεις με την Κίνα, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας για την αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων. Ειδική αναφορά έγινε στην κλιματική αλλαγή, με τον Κόστα να επισημαίνει ότι η επερχόμενη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Κλίμα (COP30) στη Βραζιλία που θα πραγματοποιηθεί τον προσεχή Νοέμβριο, αποτελεί μια ευκαιρία για την ΕΕ και την Κίνα να ηγηθούν με φιλοδοξία, προκειμένου να επιτευχθεί ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα.

Στο πλαίσιο της οικονομικής συνεργασίας, ο Κόστα υπογράμμισε την ανάγκη για συγκεκριμένη πρόοδο μετά τη Σύνοδο Κορυφής ΕΕ-Κίνας, με στόχο την επανισορρόπηση της εμπορικής και οικονομικής σχέσης. Επίσης, εξέφρασε έντονη ανησυχία για τους επεκτατικούς εξαγωγικούς περιορισμούς της Κίνας σε κρίσιμες πρώτες ύλες και σχετικές τεχνολογίες, καλώντας την κινεζική πλευρά να αποκαταστήσει άμεσα αξιόπιστες και προβλέψιμες αλυσίδες εφοδιασμού.

Ακόμη, ο Κόστα ανέφερε τον πόλεμο της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας, εκφράζοντας την προσδοκία της ΕΕ ότι η Κίνα θα συμβάλει στην τερματισμό της σύγκρουσης. «Αυτός ο πόλεμος αποτελεί υπαρξιακή απειλή για την ασφάλεια της ΕΕ», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η Ένωση θα συνεχίσει να ασκεί πίεση στη Ρωσία.

ΚΥΠΕ