Ο Υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ Χάουαρντ Λούτνικ δήλωσε ότι το ιαπωνικό πακέτο επενδύσεων ύψους 550 δισ. δολαρίων που προορίζεται για τις Ηνωμένες Πολιτείες θα επικεντρωθεί σε κρίσιμους τομείς όπως η ενέργεια και οι υποδομές αγωγών, οι οποίοι, όπως είπε, είναι θεμελιώδεις για την εθνική ασφάλεια και «δεν ενέχουν ουσιαστικά κανένα κίνδυνο».

Σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα στην οικονομική εφημερίδα Nikkei, ο Λούτνικ ανέφερε ότι 10 έως 12 ιαπωνικές εταιρείες, που δραστηριοποιούνται στην παροχή ηλεκτρικής ενέργειας και τη ναυπηγική, προετοιμάζονται να εξετάσουν επενδυτικές ευκαιρίες στις ΗΠΑ, με το πρώτο έργο να αναμένεται να προσδιοριστεί έως τα τέλη του 2025.

Ο Αμερικανός υπουργός τόνισε επίσης ότι οι δασμοί επί των ιαπωνικών ημιαγωγών και φαρμακευτικών προϊόντων θα παραμείνουν στο 15%, επισημαίνοντας ότι οι όροι αυτοί εξυπηρετούν τη διατήρηση ισορροπίας στο εμπόριο.

Διμερείς σχέσεις ΗΠΑ – Ιαπωνίας

Η δήλωση του Λούτνικ συμπίπτει με την επίσημη τριήμερη επίσκεψη του Προέδρου Τραμπ στο Τόκιο, όπου αναμένεται να έχει συνάντηση με την Πρωθυπουργό της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι. Ο Τραμπ δήλωσε ότι «ανυπομονεί» να τη συναντήσει, προσθέτοντας πως έχει ακούσει «καταπληκτικά πράγματα» για εκείνη, ενώ τη χαρακτήρισε «μεγάλη φίλη και σύμμαχο» του εκλιπόντα Πρωθυπουργού Σίνζο Άμπε, με τον οποίο είχε στενές σχέσεις.

Κατά την πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία τους το Σάββατο, η Τακαΐτσι διαβεβαίωσε τον Τραμπ ότι «βασική προτεραιότητα της κυβέρνησής της» είναι η ενίσχυση των διμερών σχέσεων, ιδίως στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας.

Αμυντικές δαπάνες και επενδυτική συνεργασία

Η Ιαπωνίδα Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι η χώρα της θα αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες στο 2% του ΑΕΠ ήδη από το τρέχον οικονομικό έτος, που ολοκληρώνεται στις 31 Μαρτίου 2026, δηλαδή δύο χρόνια νωρίτερα από το αρχικό χρονοδιάγραμμα.

Το ιαπωνικό επενδυτικό πακέτο, όπως σχολιάζουν αναλυτές, αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την αμερικανική ενεργειακή βιομηχανία, συμβάλλοντας παράλληλα στην αναβάθμιση υποδομών και την ενίσχυση στρατηγικών δεσμών μεταξύ Ουάσιγκτον και Τόκιο.