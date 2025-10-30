Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «καταπληκτική» τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ, η οποία διήρκεσε περίπου μία ώρα και σαράντα λεπτά, ανακοινώνοντας σειρά οικονομικών και εμπορικών συμφωνιών, καθώς και μείωση δασμών στα κινεζικά προϊόντα.

Μετά τις συνομιλίες στο Μπουσάν, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα μειώσουν στο 10% τους τελωνειακούς δασμούς στα κινεζικά προϊόντα, από 20% που ίσχυε, «ως αντάλλαγμα για τις ενέργειες της Κίνας στη μάχη κατά της φαιντανύλης». Ο Τραμπ είπε ότι ο Σι «θα εργαστεί πολύ σκληρά για να σταματήσει τη ροή» της ουσίας και πως «έχει ήδη λάβει ισχυρά μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση».

Συμφωνία για σπάνιες γαίες και αγροτικά προϊόντα

Ο Τραμπ ανακοίνωσε επίσης ότι η Κίνα θα προχωρήσει άμεσα σε μαζικές αγορές αμερικανικής σόγιας και άλλων αγροτικών προϊόντων, ενώ υπεγράφη μονοετής συμφωνία για τις σπάνιες γαίες, που θα μπορεί να παραταθεί μετά τον πρώτο χρόνο.

«Δεν θα επιβληθούν έλεγχοι στις σπάνιες γαίες», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, υπογραμμίζοντας ότι η συμφωνία αυτή εξασφαλίζει σταθερότητα στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες στρατηγικών μετάλλων.

Ο Τραμπ γνωστοποίησε ότι θα επισκεφθεί την Κίνα τον Απρίλιο, ενώ ο Σι Τζινπίνγκ θα μεταβεί «λίγο αργότερα» στις ΗΠΑ, είτε στη Φλόριντα (Παλμ Μπιτς) είτε στην Ουάσινγκτον. «Καταλήξαμε σε πολλά σημεία», σημείωσε, χαρακτηρίζοντας τον Σι «εξαιρετικό ηγέτη μιας πολύ ισχυρής χώρας».

Αποφυγή αναφοράς στο ζήτημα της Nvidia

Ο Αμερικανός πρόεδρος διευκρίνισε ότι δεν συζήτησε με τον Σι το θέμα του μικροκυκλώματος Nvidia Blackwell, το οποίο θεωρείται κρίσιμο για τις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Επανέλαβε, ωστόσο, ότι η κυβέρνησή του εξετάζει άδεια εξαγωγής μιας τεχνολογικά υποδεέστερης έκδοσης του επεξεργαστή GPU της Nvidia προς την Κίνα.

Αμερικανο-κινεζική συναίνεση για εξομάλυνση

Από την πλευρά του, ο Σι Τζινπίνγκ δήλωσε ότι υπήρξε «συναίνεση για την εξεύρεση λύσεων στα προβλήματα» στις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας και ότι οι δύο χώρες πρέπει να αποφύγουν τον φαύλο κύκλο των αντιποίνων.

Σύμφωνα με το κινεζικό πρακτορείο Xinhua, οι δύο οικονομικές ομάδες «θα ολοκληρώσουν τις τεχνικές εργασίες το συντομότερο δυνατόν» και θα παρουσιάσουν συγκεκριμένα αποτελέσματα για τη σταθεροποίηση των οικονομιών «της Κίνας, των ΗΠΑ και του κόσμου».

Εντολή Τραμπ για επανέναρξη πυρηνικών δοκιμών

Σε ξεχωριστές δηλώσεις του, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι έχει δώσει εντολή για την επανεκκίνηση των πυρηνικών δοκιμών των ΗΠΑ, χαρακτηρίζοντάς το «απαραίτητο μέτρο για να διασφαλιστεί η ισορροπία με άλλες πυρηνικές δυνάμεις».

Όπως είπε, τα πεδία διεξαγωγής θα αποφασιστούν αργότερα, ενώ τόνισε μέσω ανάρτησης στο Truth Social ότι οι ΗΠΑ «έχουν περισσότερα πυρηνικά όπλα από οποιαδήποτε άλλη χώρα», χάρη σε εκσυγχρονισμούς που πραγματοποιήθηκαν κατά την πρώτη του θητεία.

«Μισούσα να το κάνω, αλλά δεν είχα άλλη επιλογή», ανέφερε στην ανάρτησή του, υποστηρίζοντας ότι η Ρωσία και η Κίνα «προχωρούν σε προγράμματα δοκιμών» και ότι οι ΗΠΑ «πρέπει να τις ακολουθήσουν σε ισότιμη βάση».