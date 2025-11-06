Το υπουργείο Εμπορίου της Κίνας άνοιξε εκ νέου τη συζήτηση για μια νέα εμπορική ή επενδυτική συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, επαναφέροντας το ενδεχόμενο διαπραγματεύσεων για ένα πλαίσιο συνεργασίας παρόμοιο με τη Συνολική Συμφωνία Επενδύσεων (CAI), η οποία παραμένει «παγωμένη» από το 2021.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου, Χε Γιαντόνγκ, δήλωσε ότι το Πεκίνο είναι έτοιμο να εμβαθύνει την αμοιβαία επωφελή συνεργασία με την ΕΕ και να διερευνήσει τη δυνατότητα διαπραγμάτευσης νέων εμπορικών και επενδυτικών συμφωνιών. Όπως σημείωσε, Κίνα και ΕΕ έχουν «πολλά κοινά συμφέροντα» και σημαντικά πεδία συνεργασίας στους οικονομικούς και εμπορικούς τομείς.

Ο Γιαντόνγκ επισήμανε επίσης ότι η Κίνα έχει λάβει υπόψη της τις πρόσφατες συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου της ΕΕ με χώρες όπως η Νέα Ζηλανδία, η Κένυα και η Χιλή, καθώς και τις προσπάθειες των Βρυξελλών να διευρύνουν τις εξαγωγικές τους αγορές.

Εμπορικές εντάσεις και προοπτικές επαναπροσέγγισης

Οι σχέσεις Πεκίνου – Βρυξελλών έχουν επιβαρυνθεί μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να επιβάλει δασμούς έως και 45,3% στα κινεζικά ηλεκτρικά οχήματα, στο πλαίσιο έρευνας για αθέμιτο ανταγωνισμό. Παρά τις εντάσεις, αναλυτές εκτιμούν ότι η Κίνα βλέπει «παράθυρο ευκαιρίας» για επανεκκίνηση διαλόγου, καθώς η παγκόσμια εμπορική σύγκρουση που έχει προκαλέσει η πολιτική δασμών του Ντόναλντ Τραμπ ωθεί Πεκίνο και Βρυξέλλες σε στενότερη συνεργασία.

Ενδιαφέρον για νέα συμφωνία ελεύθερου εμπορίου

Ο Υπουργός Εξωτερικών της Εσθονίας, Margus Tsahkna, αποκάλυψε ότι συζήτησε με τον Κινέζο διπλωμάτη Wang Yi την προοπτική μιας νέας συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου ΕΕ–Κίνας, διαφορετικής από την CAI. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι η στήριξη του Πεκίνου προς τη Ρωσία θα μπορούσε να επιβραδύνει τις διαπραγματεύσεις.

Από την πλευρά της, η Κίνα συνεχίζει να ενισχύει τους δεσμούς της με τρίτες αγορές, έχοντας πρόσφατα υπογράψει αναβαθμισμένη εμπορική συμφωνία με την ASEAN, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για οικονομική διαφοροποίηση και ανθεκτικότητα απέναντι στις δυτικές κυρώσεις.

Η αναθέρμανση του διαλόγου με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό βήμα εξισορρόπησης για τις δύο πλευρές, σε μια περίοδο όπου η παγκόσμια εμπορική ατζέντα χαρακτηρίζεται από προστατευτισμό και γεωπολιτική αστάθεια.

Capital.gr