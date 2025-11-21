Η αγορά κρυπτονομισμάτων δέχεται νέο πλήγμα, καθώς το bitcoin υποχωρεί σε χαμηλό επτά μηνών, ενώ περίπου 1,2 τρισ. δολάρια σε κεφαλαιοποίηση crypto έχουν «εξατμιστεί» μέσα σε έξι εβδομάδες, σύμφωνα με την CoinGecko. Η πτώση έρχεται σε ένα περιβάλλον αυξημένων ανησυχιών για τις αποτιμήσεις των τεχνολογικών μετοχών και εξασθένησης των προσδοκιών για βραχυπρόθεσμη χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής της Fed.

Την Παρασκευή, το bitcoin, το μεγαλύτερο σε κεφαλαιοποίηση κρυπτονόμισμα, υποχώρησε κατά 2,1%, κάτω από το ψυχολογικό όριο των 86.000 δολαρίων, φθάνοντας σε χαμηλό 7 μηνών και διαπραγματευόμενο γύρω στα 85.350,75 δολάρια στην ασιατική αγορά.

Το ether, το δεύτερο μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα, κατέγραψε επίσης πτώση πάνω από 2%, υποχωρώντας στο χαμηλότερο επίπεδο τεσσάρων μηνών, γύρω στα 2.777,39 δολάρια. Σε εβδομαδιαία βάση, και τα δύο μεγάλα crypto χάνουν περίπου 8%.

Η αγορά των crypto θεωρείται συχνά από τους επενδυτές ως βαρόμετρο της διάθεσης για ανάληψη ρίσκου, και η απότομη διόρθωση αντανακλά την έντονη μεταβλητότητα των τελευταίων ημερών στις χρηματιστηριακές αγορές, με επίκεντρο τις τεχνολογικές εταιρείες. Ξεχωρίζει το «φαινόμενο Nvidia», καθώς η μετοχή της Nvidia έκλεισε με πτώση -3,15% την Πέμπτη στη Wall Street, παρά τα ιδιαίτερα ισχυρά τριμηνιαία αποτελέσματα, χωρίς όμως να κατευνάσει τους φόβους για ενδεχόμενη «φούσκα» στην τεχνητή νοημοσύνη (AI).

Όσον αφορά την πτώση του bitcoin, ο αναλυτής Tony Sycamore (IG) σημείωσε ότι «αν αυτό είναι ενδεικτικό της γενικής τάσης για ανάληψη ρίσκου, τότε τα πράγματα θα μπορούσαν να αρχίσουν να γίνονται πραγματικά πολύ άσχημα, και αυτό είναι το πρόβλημα τώρα», αναδεικνύοντας τις ευρύτερες ανησυχίες για τη διάθεση ρίσκου των επενδυτών.

Σύμφωνα με την CoinGecko, περίπου 1,2 τρισ. δολάρια έχουν εξατμιστεί από τη συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων τις τελευταίες έξι εβδομάδες, γεγονός που υπογραμμίζει το μέγεθος της διόρθωσης.

Το bitcoin είχε φθάσει σε ιστορικό υψηλό άνω των 120.000 δολαρίων τον Οκτώβριο, ενισχυμένο από τις ευνοϊκές ρυθμιστικές αλλαγές για τα crypto σε παγκόσμιο επίπεδο. Ωστόσο, οι αναλυτές εκτιμούν ότι η αγορά παραμένει «τραυματισμένη» από το μεγάλο selloff του προηγούμενου μήνα. «Η αγορά αισθάνεται λίγο αποσυντονισμένη, λίγο κατακερματισμένη, λίγο διαλυμένη, πραγματικά, από τότε που είχαμε αυτό το selloff», ανέφερε ο Sycamore, περιγράφοντας την τρέχουσα επενδυτική ψυχολογία.

Πλέον, το bitcoin έχει εξαλείψει όλα τα κέρδη του 2025, καταγράφοντας πτώση 8% από την αρχή του έτους, ενώ το ether εμφανίζει απώλειες σχεδόν 16% στο ίδιο διάστημα, επιβεβαιώνοντας την αρνητική τροχιά των μεγαλύτερων κρυπτονομισμάτων.