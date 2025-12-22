Σε ιστορικά υψηλά επίπεδα εκτοξεύθηκαν ο χρυσός και το ασήμι, καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις, η αποδυνάμωση του δολαρίου και τα στοιχήματα για περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων από τη Federal Reserve ενίσχυσαν τη ζήτηση για πολύτιμα μέταλλα, οδηγώντας την αγορά σε ράλι ρεκόρ.

Ο χρυσός έσπασε για πρώτη φορά το φράγμα των $4.400 ανά ουγγιά, καταγράφοντας τις ισχυρότερες ετήσιες αποδόσεις των τελευταίων 46 ετών, ενώ το ασήμι σημείωσε άλμα άνω του 3%, φτάνοντας επίσης σε ιστορικό υψηλό.

Ιστορικά υψηλά σε spot και futures

Ειδικότερα, η τιμή spot του χρυσού ενισχύθηκε κατά 1,4% και διαμορφώθηκε στα $4.397,16 ανά ουγγιά, αφού νωρίτερα άγγιξε το ιστορικό υψηλό των $4.400,29. Παράλληλα, τα συμβόλαια futures του χρυσού στις ΗΠΑ, παράδοσης Φεβρουαρίου, κατέγραψαν άνοδο περίπου 1%, στα $4.430,30.

Την ίδια ώρα, η τιμή spot του ασημιού εκτοξεύθηκε κατά 3,3%, φτάνοντας στο ιστορικό υψηλό των $69,44 ανά ουγγιά.

Κέρδη-ρεκόρ για το 2025

Από τις αρχές του έτους, η τιμή του χρυσού έχει ενισχυθεί κατά 67%, ξεπερνώντας για πρώτη φορά τα ορόσημα των $3.000 και $4.000, ενώ οδεύει προς το τέλος του 2025 με τις καλύτερες ετήσιες επιδόσεις από το 1979. Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η εικόνα στο ασήμι, το οποίο καταγράφει άνοδο 138% από την αρχή του έτους, υπεραποδίδοντας σημαντικά έναντι του χρυσού.

Αναλυτές και τεχνικά επίπεδα

«Με τον Δεκέμβριο να εμφανίζει παραδοσιακά θετικές αποδόσεις για τον χρυσό και το ασήμι, η εποχικότητα παραμένει σύμμαχος», ανέφερε ο Matt Simpson της StoneX, προειδοποιώντας ωστόσο ότι όσο πλησιάζει το τέλος του έτους αυξάνονται οι πιθανότητες κατοχύρωσης κερδών.

Από τεχνικής πλευράς, ο αναλυτής του Reuters, Wang Tao, σημείωσε ότι η διάσπαση της αντίστασης στα $4.375 ανοίγει τον δρόμο για περαιτέρω άνοδο του χρυσού προς τα $4.427 ανά ουγγιά.

Γεωπολιτική και επιτόκια στο επίκεντρο

Ως παραδοσιακό ασφαλές καταφύγιο, ο χρυσός στηρίζεται από τις κλιμακούμενες γεωπολιτικές και εμπορικές εντάσεις, τις αγορές από κεντρικές τράπεζες και τις προσδοκίες για χαμηλότερα επιτόκια το επόμενο έτος. Οι αγορές προεξοφλούν αυτή τη στιγμή δύο μειώσεις επιτοκίων από τη Fed το 2026, παρά τη συγκρατημένη ρητορική της.

Ράλι και στα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα

Στα υπόλοιπα μέταλλα, η πλατίνα κατέγραψε άνοδο 4,3% στα $2.057,15, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο 17 ετών, ενώ το παλλάδιο ενισχύθηκε κατά 4,2% στα $1.786,45, αγγίζοντας υψηλό τριετίας.

