Ο κινεζικός γίγαντας αυτοκινήτων BYD αναμένεται ότι σύντομα θα εκθρονίσει και επίσημα τον αμερικανικό αντίπαλό του Tesla από την πρώτη θέση των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων στον κόσμο για το 2025.

Όπως επισημαίνει σε ρεπορτάζ του το CNBC, η επιτυχία αυτή θα αποτελούσε το ορόσημο μιας εξαιρετικής ανόδου για την BYD, μια εταιρεία που ο Elon Musk της Tesla κάποτε απέρριψε γελώντας με τα προϊόντα της, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης στο Bloomberg το 2011.

Οι δύο αυτοκινητοβιομηχανίες είναι έτοιμες να δημοσιεύσουν τα τελικά ετήσια στοιχεία πωλήσεών τους για το 2025, αν και με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία πωλήσεων, τα οποία επικαλείται το CNBC, φαίνεται σχεδόν βέβαιο ότι η BYD θα ξεπεράσει επίσημα την Tesla.

Σε ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα, η BYD ανέφερε ότι οι πωλήσεις των αυτοκινήτων της με μπαταρία αυξήθηκαν σχεδόν κατά 28% (στις 2,26 εκατομμύρια μονάδες). Η Tesla δεν έχει ακόμη δημοσιεύσει τα στοιχεία πωλήσεών της για το 2025, αν και αναμένεται πολύ σύντομα. Ωστόσο, η Tesla συνέταξε μια μέση εκτίμηση για 1,6 εκατομμύρια παραδόσεις οχημάτων το 2025, μειωμένες κατά περίπου 8% από το 2024, θέτοντας την εταιρεία σε τροχιά για τη δεύτερη συνεχόμενη ετήσια πτώση των πωλήσεων της, σύμφωνα με το πρακτορείο.

Η Tesla έχει βιώσει μια περίοδο ραγδαίων εξελίξεων φέτος, προστίθεται στο ρεπορτάζ. Η εταιρεία είδε τις μετοχές της να καταρρέουν το πρώτο τρίμηνο του 2025 εν μέσω έντονου ανταγωνισμού, ιδίως από τους Κινέζους κατασκευαστές ηλεκτρικών οχημάτων, και των επιπτώσεων στη φήμη της από την εμπρηστική πολιτική ρητορική του Musk.

Η τιμή της μετοχής έχει ανακάμψει τις τελευταίες εβδομάδες, ωστόσο, φτάνοντας σε ιστορικό υψηλό κλεισίματος των 489,88 δολαρίων τον περασμένο μήνα, αφότου ο Μασκ δήλωσε ότι η εταιρεία δοκιμάζει οχήματα χωρίς οδηγό στο Ώστιν του Τέξας, χωρίς επιβάτες, σχεδόν έξι μήνες μετά την έναρξη ενός πιλοτικού προγράμματος με οδηγούς ασφαλείας.

Η BYD εδρεύει στη Σεντζέν της Κίνας. Ξεκίνησε το 1995 ως κατασκευάστρια μπαταριών και επέκτεινε τις δραστηριότητές της σε ηλεκτρικά οχήματα, μπαταρίες, αξιοποίηση ηλιακής ενέργειας και λύσεις αποθήκευσης ενέργειας.Υπολογίζεται ότι είχε έσοδα 107 δισ. δολάρια (ΗΠΑ) το 2024 (αύξηση 29% σε σχέση με το 2023) και καθαρά κέρδη 5,5 δισ. δολάρια (αύξηση 34% έναντι του 2023).