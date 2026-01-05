Συνεχίζει τις κορυφαίες επιδόσεις, μέσα σε 5 μήνες παρουσίας στην κυπριακή αγορά

Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης στα Οχήματα Νέας Ενέργειας, έχει πραγματοποιήσει μια εντυπωσιακή και δυναμική είσοδο στην κυπριακή αγορά, καταγράφοντας ρεκόρ πωλήσεων σε μόλις πέντε μήνες. Η θερμή υποδοχή της μάρκας αντικατοπτρίζεται στο έντονο ενδιαφέρον στα σύγχρονα showroom σε Λευκωσία και Λεμεσό, αλλά και στα στοιχεία των εγγραφών.

Μετά τις πρωτιές του Αυγούστου και του Σεπτεμβρίου, η BYD συνέχισε τις κορυφαίες επιδόσεις και τον Οκτώβριο, κατακτώντας για τρίτο συνεχόμενο μήνα την πρώτη θέση στις ταξινομήσεις αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων (EVs) με μερίδιο αγοράς 33%.

Παράλληλα, σημείωσε εξαιρετικές επιδόσεις στην κατηγορία plug-in hybrid (PHEV), κατακτώντας την πρώτη θέση στις εγγραφές για δεύτερο συνεχόμενο μήνα (Σεπτέμβριος – Οκτώβριος) με το μοντέλο SEAL U DM-i και μερίδιο αγοράς 33% τον Οκτώβριο. Αυτή η δυναμική παρουσία αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω με την επικείμενη άφιξη της πλήρους γκάμας Super Hybrid μοντέλων στις αρχές του 2026.

Η Ηλεκτροκίνηση γίνεται προσιτή

Η γκάμα μοντέλων της BYD απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα καταναλωτών, προσφέροντας λύσεις μετακίνησης που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κυπριακής αγοράς, ενώ παράλληλα οι τιμές των οχημάτων της είναι άκρως ανταγωνιστικές ακόμη και σε σύγκριση με αντίστοιχα μοντέλα με συμβατικό κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Επιπλέον, η εταιρεία διατηρεί ένα σταθερό και σημαντικό στοκ ετοιμοπαράδοτων αυτοκίνητων μηνιαίως, ώστε ο καταναλωτής μπορεί να αποκτήσει άμεσα το αυτοκίνητο που καλύπτει τις ανάγκες του. Αυτά τα στοιχεία αποτελούν ακόμη ένα σημαντικό παράγοντα επιλογής της μάρκας.

Γκάμα μοντέλων και υποδομές

Η εταιρεία επενδύει στη διεύρυνση της προϊοντικής της γκάμας, με την άφιξη τριών νέων μοντέλων εντός του πρώτου τριμήνου του 2026, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρικών και των Super Hybrid εκδόσεων.

Τα Super Hybrid μοντέλα συνδυάζουν τα πλεονεκτήματα της ηλεκτροκίνησης με αυξημένη αυτονομία (άνω των 1.000km), προσφέροντας «ένα ηλεκτρικό όχημα χωρίς το άγχος της αυτονομίας».

Η Κύπρος, με τις μικρές αποστάσεις και τις ευνοϊκές καιρικές συνθήκες, αποτελεί ιδανικό περιβάλλον για ηλεκτρικά οχήματα, καθώς οι συνθήκες αυτές συμβάλλουν στη χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας και στη μειωμένη καταπόνηση των μπαταριών, διευκολύνοντας έτσι την καθημερινή χρήση. Η ηλεκτροκίνηση στην Κύπρο καταγράφει ταχεία ανάπτυξη και το Alpan Group, επίσημος διανομέας των αυτοκινήτων BYD στην Κύπρο, δηλώνει ενεργός υποστηρικτής της βιώσιμης ανάπτυξης, συμμετέχοντας στο δημόσιο διάλογο με όραμα τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος ηλεκτροκίνησης.

Προτεραιότητα στην εμπειρία του πελάτη

Τέλος, καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία της BYD διαδραματίζει η δέσμευση για εξαιρετική εμπειρία πελάτη μέσω της υποστήριξης μετά την πώληση. Ο Όμιλος Alpan έχει πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις στον τομέα του After Sales, τόσο σε υλικοτεχνική υποδομή όσο και στην εξειδίκευση & πιστοποίηση των στελεχών του τμήματος After sales, προκειμένου να διασφαλίσει την άριστη εξυπηρέτηση και εμπειρία του πελάτη, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη του σύγχρονου καταναλωτή.

bydauto.com.cy