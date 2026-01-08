Ο Λίβανος αναμένεται να υπογράψει συμφωνία για την εξερεύνηση φυσικού αερίου με κοινοπραξία που αποτελείται από τις TotalEnergies, Eni και QatarEnergy, για το Τεμάχιο 8, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη το Υπουργικό Συμβούλιο Λιβάνου.

Η συμφωνία εντάσσεται στις προσπάθειες της Βηρυτός να επανεκκινήσει τον ενεργειακό της τομέα, αξιοποιώντας τα υπεράκτια κοιτάσματα υδρογονανθράκων σε μια περίοδο βαθιάς οικονομικής κρίσης.

Υπενθυμίζεται ότι το 2023 ο Λίβανος είχε παραχωρήσει άδεια στις εταιρείες Bright Skies και GeoX για τη διεξαγωγή σεισμικών μελετών στο ίδιο τεμάχιο, προετοιμάζοντας το έδαφος για την επόμενη φάση ερευνητικών δραστηριοτήτων.

Η λιβανική κυβέρνηση εκτιμά ότι η εξερεύνηση και ενδεχόμενη παραγωγή φυσικού αερίου και πετρελαίου μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην ανάκαμψη της οικονομίας, η οποία έχει πληγεί σοβαρά τα τελευταία χρόνια. Η κρίση έχει οδηγήσει το εθνικό νόμισμα σε απώλειες άνω του 98% της αξίας του, ενώ έχει προκαλέσει σημαντική διάβρωση των συναλλαγματικών αποθεμάτων της χώρας.

