Την σχέση της Deutsche Bank με τον Ρώσο δισεκατομμυριούχο Ρόμαν Αμπράμοβιτς αφορά μεταξύ άλλων πτυχών η έρευνα της Εισαγγελίας Οικονομικού Εγκλήματος της Γερμανίας, που ξεκίνησε χθες το πρωί στα κεντρικά γραφεία της τράπεζας στη Φρανκφούρτη και σε υποκατάστημα του Βερολίνου.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Süddeutsche Zeitung, η υπόθεση σχετίζεται με εκπρόθεσμη εκ μέρους της τράπεζας υποβολή αναφοράς ύποπτης δραστηριότητας για τον πρώην πελάτη της. Η Εισαγγελία ερευνά εδώ και καιρό τον Ρώσο ολιγάρχη, ο οποίος από τον Μάρτιο του 2022 περιλαμβάνεται και στις λίστες κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την υποψία για αδίκημα βάσει του Νόμου περί Εξωτερικού Εμπορίου και Πληρωμών.

Όπως μεταδίδει η εφημερίδα, στο πλαίσιο της έρευνας οι αρχές ζήτησαν στοιχεία από την Deutsche Bank, αλλά «δεν έλαβαν το επιθυμητό επίπεδο διαφάνειας», γεγονός το οποίο θεωρείται ότι προκάλεσε τη χθεσινή έφοδο της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας κατά του Οικονομικού Εγκλήματος.

Γερμανικές αρχές διεξάγουν έρευνα στα γραφεία της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη και στο Βερολίνο — με εφόδους από την Ομοσπονδιακή Αστυνομία κατά του Εγκλήματος (BKA) και την Εισαγγελία Οικονομικού Εγκλήματος.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα σε ευρωπαϊκά ΜΜΕ, η έρευνα σχετίζεται με ύποπτες δραστηριότητες ξεπλύματος μαύρου χρήματος (money laundering). Οι αναφορές δείχνουν ότι οι εισαγγελικές αρχές εξετάζουν πιθανές παραλείψεις από την τράπεζα στο να αναφέρει έγκαιρα ύποπτες συναλλαγές, καθώς και επιχειρηματικές σχέσεις με οντότητες που ενδέχεται να χρησιμοποιήθηκαν για παράνομες χρηματοοικονομικές ροές.

Οι μετοχές της Deutsche Bank κατέγραψαν πτώση στη χρηματιστηριακή αγορά χθες Τετάρτη, λόγω ανησυχιών των επενδυτών.

Η Deutsche Bank είχε και στο παρελθόν αντιμετωπίσει προβλήματα συμμόρφωσης και παρόμοιες εφόδους από τις αρχές για θέματα ξεπλύματος χρήματος. Η νέα έρευνα ήρθε μόλις μία ημέρα πριν από την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της για το 2025, τα οποία αναμένονταν ως τα καλύτερα των τελευταίων ετών.