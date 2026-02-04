Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών επανέφερε σε ισχύ για έναν χρόνο τη συμφωνία African Growth and Opportunity Act (AGOA), η οποία επιτρέπει την αδασμολόγητη εισαγωγή προϊόντων από περίπου τριάντα αφρικανικές χώρες στην αμερικανική αγορά.

Όπως ανακοίνωσε ο αντιπρόσωπος για το εμπόριο των ΗΠΑ (USTR), Τζέιμισον Γκριρ, η συμφωνία παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, με αναδρομική ισχύ από τις 30 Σεπτεμβρίου 2025, ημερομηνία κατά την οποία είχε λήξει.

Η παράταση της AGOA εντάχθηκε στο νομοθετικό κείμενο που υπέγραψε την Τρίτη ο Ντόναλντ Τραμπ, με το οποίο τερματίστηκε τριήμερη μερική παράλυση του ομοσπονδιακού κρατικού μηχανισμού των ΗΠΑ.

Από τριετή σε μονοετή παράταση

Τον Ιανουάριο, η Βουλή των Αντιπροσώπων είχε εγκρίνει την ανανέωση της AGOA για τρία χρόνια, ωστόσο η Γερουσία περιόρισε τη διάρκειά της σε ένα έτος, διατηρώντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επαναδιαπραγμάτευσης των όρων της.

Η AGOA θεωρείται ακρογωνιαίος λίθος των εμπορικών σχέσεων ΗΠΑ–Αφρικής. Εισήχθη το 2000, επί προεδρίας του Μπιλ Κλίντον, και παρέχει προτιμησιακή πρόσβαση στην αμερικανική αγορά υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως πολιτικός πλουραλισμός, προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων και καταπολέμηση της διαφθοράς.

Μοχλός πίεσης και όροι πρόσβασης

Η συμφωνία καλύπτει ευρύ φάσμα προϊόντων, από είδη ένδυσης έως αγροτικά προϊόντα και αυτοκίνητα, ωφελώντας —θεωρητικά— περίπου 30 από τις σχεδόν 50 χώρες της αφρικανικής ηπείρου.

Κατά την προηγούμενη περίοδο, η αμερικανική κυβέρνηση είχε χρησιμοποιήσει την επικείμενη λήξη της AGOA ως μοχλό πίεσης προς αφρικανικά κράτη. Τον Οκτώβριο, ο υπουργός Εξωτερικών της Γκάνας, Σάμιουελ Οκουντζέτο Αμπλάκουα, είχε παραδεχθεί ότι η Ουάσιγκτον συνέδεσε την παράταση της συμφωνίας με την υποδοχή μεταναστών που απελαύνονται από τις ΗΠΑ.

Παράλληλα, ο Λευκός Οίκος είχε καταστήσει σαφές ότι η ανανέωση της AGOA προϋποθέτει μεγαλύτερο άνοιγμα των αφρικανικών αγορών σε αμερικανικά προϊόντα.

«AGOA του 21ου αιώνα»

Στην ανακοίνωσή του, ο Τζέιμισον Γκριρ τόνισε ότι «η AGOA του 21ου αιώνα πρέπει να απαιτεί περισσότερα από τους εμπορικούς εταίρους μας και να προσφέρει καλύτερη πρόσβαση στις αγορές τους για τις αμερικανικές επιχειρήσεις, τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους».

Πρόσθεσε ότι προτίθεται να συνεργαστεί με το αμερικανικό Κογκρέσο για τον εκσυγχρονισμό της συμφωνίας, ώστε να ευθυγραμμιστεί με την πολιτική «Πρώτα η Αμερική» του προέδρου Τραμπ.

