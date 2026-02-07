Οι μεγάλες εταιρείες μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων διεθνώς προετοιμάζονται για υποχώρηση της κερδοφορίας τους το 2026, καθώς η αυξανόμενη πιθανότητα επαναλειτουργίας της ναυτιλιακής οδού της Ερυθράς Θάλασσας ασκεί καθοδική πίεση στα ναύλα και επιτείνει τα υφιστάμενα προβλήματα υπερπροσφοράς στον κλάδο.

Η A.P. Moller-Maersk A/S, η Hapag-Lloyd AG, η Nippon Yusen KK, καθώς και οι κινεζικές Orient Overseas International Ltd. και Cosco Shipping Holdings Co., αναμένεται να καταγράψουν χαμηλότερα κέρδη το 2026. Οι εκτιμήσεις έρχονται μετά από ένα ήδη απαιτητικό 2025, το οποίο σημαδεύτηκε από αναταράξεις στο παγκόσμιο εμπόριο λόγω δασμών.

Η επαναφορά της κυκλοφορίας μέσω της Ερυθράς Θάλασσας αναμένεται να επιδεινώσει τα «διαρθρωτικά προβλήματα υπερπροσφοράς» που χαρακτηρίζουν την αγορά, σύμφωνα με αναλυτές της Bank of America. Η παγκόσμια χωρητικότητα συνεχίζει να αυξάνεται με ρυθμό ρεκόρ, με τη συνολική προσφορά νέων πλοίων να εκτιμάται ότι θα ενισχυθεί κατά 36% την περίοδο 2023-2027, όπως σημειώνει ο αναλυτής του Bloomberg, Κένεθ Λο.

Την ίδια στιγμή, η ζήτηση για μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων προβλέπεται να υποχωρήσει κατά 1,1% το 2026, υπό την παραδοχή ότι η ναυτιλία θα επιστρέψει πλήρως στη διαδρομή της Ερυθράς Θάλασσας, προσθέτει ο ίδιος.

Οι παγκόσμιες τιμές ναύλων κινούνται ήδη πτωτικά. Ο δείκτης Drewry World Container Index κατέγραψε μείωση 4,7% στα 2.107 δολάρια ανά εμπορευματοκιβώτιο 40 ποδών την εβδομάδα που έληξε στις 29 Ιανουαρίου.

Παρότι η επανεκκίνηση της ναυτιλίας μέσω της Ερυθράς Θάλασσας δεν θεωρείται ακόμη δεδομένη, γίνεται ολοένα και πιο πιθανή, μετά την ολοκλήρωση δύο επιτυχημένων δρομολογίων από τη Maersk — για πρώτη φορά από τότε που οι Χούθι της Υεμένης άρχισαν να επιτίθενται σε πλοία το 2023.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι μια ταχεία επαναφορά της κυκλοφορίας θα μπορούσε αρχικά να προκαλέσει συμφόρηση σε ευρωπαϊκά λιμάνια, προσφέροντας πρόσκαιρη στήριξη στα ναύλα. Παράλληλα, η ανάγκη ανανέωσης αποθεμάτων από τις δυτικές οικονομίες κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 ενδέχεται να λειτουργήσει προσωρινά υποστηρικτικά για τις τιμές, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Citi.

Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, ωστόσο, οι τιμές αναμένεται να σταθεροποιηθούν σε χαμηλότερα επίπεδα. Η Maersk έχει ήδη εκδώσει ήπιες προβλέψεις για την κερδοφορία του 2026, ενώ προχώρησε και σε μείωση κατά 50% του προγράμματος επαναγοράς μετοχών της, σύμφωνα με την Bank of America.

Οι μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες κινούνται προς το παρόν με επιφυλακτικότητα, αποφεύγοντας εκτεταμένες αναδιαρθρώσεις των δικτύων τους. Όπως σημειώνουν αναλυτές της Drewry Shipping Consultants, μια αιφνίδια μεταβολή στη δραστηριότητα των Χούθι θα μπορούσε να ανατρέψει τα δεδομένα από τη μία ημέρα στην άλλη.

Ενδεικτική της αστάθειας είναι η στάση της CMA CGM SA, η οποία υπαναχώρησε από την απόφασή της να χρησιμοποιήσει τη διαδρομή της Ερυθράς Θάλασσας, μετά την προσωρινή επαναφορά τριών δρομολογίων. «Αυτό καταδεικνύει πόσο ευμετάβλητη και απρόβλεπτη παραμένει η κατάσταση στην περιοχή», σημειώνει ο Λο.

Παρόμοιες προκλήσεις αντιμετωπίζουν και οι ασιατικές εταιρείες. Η πλήρης επαναλειτουργία της διαδρομής της Ερυθράς Θάλασσας θεωρείται ο βασικός παράγοντας που θα καθορίσει τις εξελίξεις στην ασιατική ναυτιλία το 2026, περισσότερο ακόμη και από τους δασμούς, εν μέσω της εμπορικής εκεχειρίας ΗΠΑ–Κίνας και της συνεχιζόμενης αποσύνδεσης των δύο οικονομιών, σύμφωνα με ανάλυση του Bloomberg.

Για τις ιαπωνικές εταιρείες, όπως η Nippon Yusen, η πίεση στην κερδοφορία του τομέα των εμπορευματοκιβωτίων αναμένεται να προέλθει κυρίως από την υπερπροσφορά και την αβεβαιότητα γύρω από το εμπορικό περιβάλλον, αναφέρει σε σημείωμά του ο αναλυτής της Jefferies, Κάρλος Φουρούγια. Τα λειτουργικά έσοδα του τρίτου τριμήνου υπολείφθηκαν των εκτιμήσεων, με το Bloomberg να προβλέπει περαιτέρω επιδείνωση της δραστηριότητας λόγω χαμηλότερων ναύλων και ασθενέστερης ζήτησης.

Παρά τις πρόσφατες απώλειες, οι ασιατικές ναυτιλιακές εταιρείες ενδέχεται να εμφανίσουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στα περιθώρια κέρδους σε σύγκριση με τις ευρωπαϊκές, χάρη στην ισχυρότερη περιφερειακή ζήτηση και τα πιο ανθεκτικά spot rates, σύμφωνα με αναλυτές της Drewry.

Όπως επισημαίνουν, το ενδοασιατικό εμπόριο παρουσιάζει μεγαλύτερη λειτουργική σταθερότητα, καθώς είναι λιγότερο εκτεθειμένο σε γεωπολιτικές αναταράξεις, όπως οι δασμοί και οι κίνδυνοι ασφάλειας στην Ερυθρά Θάλασσα, που εξακολουθούν να επηρεάζουν βασικές παγκόσμιες εμπορικές διαδρομές, όπως η διατλαντική και η ασιατικοευρωπαϊκή.