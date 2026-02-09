Οι ρυθμιστικές αρχές της Κίνας έχουν συστήσει στις τράπεζες της χώρας να μειώσουν τις επενδύσεις τους σε αμερικανικά κρατικά ομόλογα, επικαλούμενες ανησυχίες για κινδύνους συγκέντρωσης και μεταβλητότητα στις αγορές, σύμφωνα με πληροφορίες τις οποίες επικαλείται σε αποκλειστικό δημοσίευμά του το πρακτορείο Bloomberg.

Οι Κινέζοι αξιωματούχοι ζήτησαν από τις τράπεζες να περιορίσουν τις αγορές αμερικανικών κρατικών ομολόγων και να μειώσουν τις θέσεις τους εκείνες που συνιστούν σημαντική έκθεση, χωρίς ωστόσο η οδηγία να αφορά τα κρατικά αποθέματα της Κίνας σε αμερικανικά ομόλογα.

Η σύσταση, η οποία επικοινωνήθηκε προφορικά σε κάποιες από τις μεγαλύτερες τράπεζες της χώρας τις τελευταίες εβδομάδες, αντανακλά την αυξανόμενη ανησυχία των αξιωματούχων ότι οι μεγάλες τοποθετήσεις σε αμερικανικό δημόσιο χρέος μπορεί να εκθέσουν τις τράπεζες σε απότομες διακυμάνσεις των αγορών. Οι ανησυχίες αυτές εντάσσονται σε μια ευρύτερη συζήτηση για την ασφάλεια των αμερικανικών ομολόγων και την ελκυστικότητα του δολαρίου.

Η κίνηση αυτή πλασάρεται ως μέτρο διαφοροποίησης του κινδύνου της αγοράς και όχι λόγω γεωπολιτικών ελιγμών ή βασικής απώλειας εμπιστοσύνης στην πιστοληπτική ικανότητα των ΗΠΑ. Ωστόσο, οι αξιωματούχοι δεν έδωσαν συγκεκριμένο στόχο ή χρονοδιάγραμμα για την αλλαγή πλεύσης.

Το διάστημα αυτό, οι σχέσεις μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ έχουν σταθεροποιηθεί μετά την εμπορική ανακωχή του περασμένου έτους, αν και παραμένουν σημαντικές εντάσεις.

Η αξία των κρατικών ομολόγων αποτιμώμενων σε δολάριο που κατέχουν οι κινεζικές τράπεζες ανέρχεται σε περίπου 298 δισεκατομμύρια δολάρια από τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με δεδομένα της Κινεζικής Διοίκησης Συναλλάγματος. Δεν είναι σαφές πόσο από αυτό το ποσό αφορά αμερικανικά ομόλογα.

Η σύσταση αυτή προηγήθηκε μιας τηλεφωνικής συνομιλίας του Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ, η οποία πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα.

Οι ανησυχίες της Κίνας έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία οι παγκόσμιοι επενδυτές αμφισβητούν ολοένα και περισσότερο το κατά πόσο υπάρχει πλέον δημοσιονομική πειθαρχία στην Ουάσινγκτον, με τον Τραμπ να δηλώνει άνετος με τη πρόσφατη πτώση του δολαρίου, γεγονός που ενίσχυσε τις ανησυχίες για την ισχύ του νομίσματος.

Ωστόσο, ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε ότι η αγορά των αμερικανικών ομολόγων παρουσίασε το 2025 την καλύτερη απόδοσή της από το 2020 και ότι υπήρξε ρεκόρ ζήτησης από ξένους επενδυτές στις δημοπρασίες τους.

Η κατοχή από μη Αμερικανούς αμερικανικών κρατικών ομολόγων αυξήθηκε σε ρεκόρ 9,4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων τον Νοέμβριο, περισσότερα από 500 δισεκατομμύρια δολάρια υψηλότερα σε σχέση με το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα δεδομένα.

Η συνολική συμμετοχή του κράτους και του ιδιωτικού τομέα της Κίνας σε αμερικανικά κρατικά ομόλογα έχει μειωθεί σταθερά την τελευταία δεκαετία. Η Κίνα, που ήταν κάποτε ο μεγαλύτερος πιστωτής των ΗΠΑ, ωστόσο ξεπεράστηκε από την Ιαπωνία το 2019 και από το Ηνωμένο Βασίλειο πέρυσι.

Το απόθεμα της ασιατικής χώρας έχει μειωθεί σχεδόν στο μισό από την κορύφωσή του το 2013, πέφτοντας στα 683 δισεκατομμύρια δολάρια τον Νοέμβριο, το χαμηλότερο επίπεδο από το 2008.

