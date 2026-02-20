Η Toyota Motor Europe ανακοίνωσε τη δημιουργία νέου Circular Factory στο Walbrzych, ενισχύοντας τη στρατηγική της για την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου μοντέλου κυκλικής οικονομίας στην Ευρώπη.

Η νέα εγκατάσταση, συνολικής έκτασης 25.000 τετραγωνικών μέτρων, θα επεξεργάζεται περίπου 20.000 οχήματα ετησίως που βρίσκονται στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Η επένδυση εντάσσεται στη στρατηγική της Toyota για τη μετάβαση σε ένα μοντέλο που βασίζεται στις αρχές Reduce, Reuse & Recycle, με στόχο τη μέγιστη αξιοποίηση υλικών και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Το Circular Factory στην Πολωνία θα εφαρμόζει ολιστική προσέγγιση επεξεργασίας οχημάτων τέλους κύκλου ζωής, δίνοντας έμφαση στην ανάκτηση επαναχρησιμοποιήσιμων εξαρτημάτων και πολύτιμων πρώτων υλών. Εξαρτήματα όπως μπαταρίες και τροχοί θα αξιολογούνται για ανακατασκευή, επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση, ενώ υλικά όπως χαλκός, χάλυβας, αλουμίνιο και πλαστικό θα επανεντάσσονται στην παραγωγική διαδικασία νέων οχημάτων.

Η νέα μονάδα θα λειτουργεί συμπληρωματικά προς το υφιστάμενο εργοστάσιο της Toyota στο Walbrzych, το οποίο ήδη παράγει βασικά εξαρτήματα για υβριδικά και συμβατικά συστήματα κίνησης.

Όπως δήλωσε ο Leon van der Merwe, Αντιπρόεδρος Κυκλικής Οικονομίας της Toyota Motor Europe, πρόκειται για το δεύτερο Circular Factory στην Ευρώπη, μετά την αντίστοιχη εγκατάσταση που λειτούργησε το 2025 στο Burnaston. Όπως ανέφερε, η Πολωνία επιλέχθηκε λόγω της διαθεσιμότητας οχημάτων τέλους ζωής, της ανεπτυγμένης αλυσίδας ανακύκλωσης και της υπάρχουσας παραγωγικής βάσης.

Η Toyota επισημαίνει ότι η κυκλική οικονομία λειτουργεί ως βασικός καταλύτης για την επίτευξη ανθρακικής ουδετερότητας, καθώς μειώνει τις εκπομπές σε όλο τον κύκλο ζωής των οχημάτων και περιορίζει την εξάρτηση από πρώτες ύλες υψηλού ανθρακικού αποτυπώματος.

Στο πλαίσιο αυτό, η Toyota Motor Europe έχει δεσμευτεί για πλήρη ουδετερότητα άνθρακα έως το 2040, καθώς και για μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της έως το 2030.

