Σε προσωρινή εφαρμογή τίθεται η εμπορική συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα κράτη της Mercosur, όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, παρά την παραπομπή της συμφωνίας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις αντιρρήσεις ορισμένων κρατών-μελών, με τη Γαλλία να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της κριτικής.

Η φον ντερ Λάιεν τόνισε ότι η προσωρινή εφαρμογή είναι από τη φύση της μεταβατική και δεν υποκαθιστά την πλήρη κύρωση, η οποία μπορεί να ολοκληρωθεί μόνο μετά τη συγκατάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όπως σημείωσε, η Επιτροπή θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τα θεσμικά όργανα, τα κράτη-μέλη και τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε η διαδικασία να εξελιχθεί με διαφάνεια και ομαλότητα.

Πρώτες επικυρώσεις και πολιτική ώθηση

Σύμφωνα με την πρόεδρο της Επιτροπής, Ουρουγουάη και Αργεντινή είναι οι πρώτες χώρες της Mercosur που επικύρωσαν τη συμφωνία, με Βραζιλία και Παραγουάη να αναμένεται να ακολουθήσουν. Η εξέλιξη αυτή, όπως είπε, αποτυπώνει την εμπιστοσύνη των εταίρων και τη βούλησή τους να ενεργοποιήσουν μια συμφωνία που θεωρείται ορόσημο.

Τον Ιανουάριο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή να προχωρήσει σε προσωρινή εφαρμογή από την πρώτη επικύρωση κράτους της Mercosur. Η απόφαση αυτή άνοιξε τον δρόμο για την ενεργοποίηση της συμφωνίας, έπειτα από διαβουλεύσεις με τα κράτη-μέλη και ευρωβουλευτές.

Οικονομικό αποτύπωμα και γεωπολιτική διάσταση

Η συμφωνία δημιουργεί αγορά 720 εκατ. καταναλωτών, μειώνει δασμούς δισεκατομμυρίων ευρώ και διευρύνει την πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε νέες αγορές. Παράλληλα, σύμφωνα με την Επιτροπή, προσφέρει στην ΕΕ στρατηγικό πλεονέκτημα σε ένα περιβάλλον αυξανόμενου διεθνούς ανταγωνισμού.

Η φον ντερ Λάιεν χαρακτήρισε τη συμφωνία Mercosur μία από τις σημαντικότερες εμπορικές συμφωνίες του πρώτου μισού του αιώνα, υπογραμμίζοντας ότι ενισχύει την ανθεκτικότητα και την ανάπτυξη της Ένωσης και εδραιώνει ένα μοντέλο ανοιχτού, βασισμένου σε κανόνες εμπορίου.

Παρά τις αντιδράσεις, η Επιτροπή επιμένει ότι η προσωρινή εφαρμογή επιτρέπει την άμεση αξιοποίηση των ωφελημάτων, χωρίς να προδικάζει την τελική απόφαση των θεσμών της ΕΕ.