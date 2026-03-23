Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν απότομα την Τρίτη, μετά την ανακοίνωση του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι αναβάλλονται για πέντε ημέρες οι στρατιωτικές επιθέσεις κατά ιρανικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής και ενεργειακών υποδομών, λίγες ώρες πριν από τη λήξη του τελεσιγράφου προς την Τεχεράνη για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Το Brent, που νωρίτερα κινούνταν ανοδικά κοντά στα 113,32 δολάρια το βαρέλι, κατέγραψε στη συνέχεια πτώση άνω του 8% και διαμορφώθηκε στα 97,44 δολάρια. Την ίδια ώρα, το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate, το οποίο είχε προηγουμένως ξεπεράσει τα 100 δολάρια, υποχώρησε στα 89 δολάρια, σημειώνοντας απώλειες 9%.

Σε ανάρτησή του, ο Τραμπ έκανε λόγο για «πολύ καλές και παραγωγικές» συνομιλίες με το Ιράν, αναφέροντας ότι έδωσε εντολή στο Υπουργείο Άμυνας να αναβάλει οποιαδήποτε στρατιωτική επιχείρηση κατά ιρανικών ενεργειακών υποδομών για περίοδο πέντε ημερών. Όπως πρόσθεσε, οι συνομιλίες θα συνεχιστούν σε όλη τη διάρκεια της εβδομάδας.

Η εξέλιξη αυτή ήρθε μετά το τελεσίγραφο που είχε απευθύνει το Σάββατο ο Αμερικανός πρόεδρος, ζητώντας από το Ιράν να ανοίξει πλήρως τα Στενά του Ορμούζ εντός 48 ωρών, διαφορετικά, όπως είχε προειδοποιήσει, οι ΗΠΑ θα προχωρούσαν σε πλήγματα κατά του ενεργειακού του δικτύου. Η Τεχεράνη είχε απαντήσει ότι θα στοχοποιήσει βασικές υποδομές σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή εάν υλοποιηθεί η αμερικανική απειλή.

Παρά τη νέα αποκλιμάκωση στις τιμές, το Brent εξακολουθεί να καταγράφει άνοδο άνω του 50% από τα τέλη Φεβρουαρίου, όταν ξεκίνησαν οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν. Η σύγκρουση παραμένει ενεργή, εντείνοντας τους φόβους για νέο κύμα πληθωριστικών πιέσεων και προκαλώντας έντονες αναταράξεις στις διεθνείς αγορές, από τις πρώτες ύλες έως τις μετοχές και τα ομόλογα.

Το κλίμα στις αγορές επιβαρύνθηκε και από τα αντικρουόμενα μηνύματα της αμερικανικής πλευράς. Λίγο πριν από την έκδοση του τελεσιγράφου για τα Στενά του Ορμούζ, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι εξετάζει ακόμη και τον περιορισμό της στρατιωτικής εκστρατείας των ΗΠΑ, γεγονός που ενίσχυσε τη μεταβλητότητα και την αβεβαιότητα μεταξύ των επενδυτών.

Ο πόλεμος έχει πλέον εισέλθει στην τέταρτη εβδομάδα και έχει επηρεάσει περισσότερες από δώδεκα χώρες. Το σχεδόν πλήρες κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, που συνδέουν τον Περσικό Κόλπο με τις παγκόσμιες αγορές, εξακολουθεί να αποτελεί κομβικό σημείο έντασης. Σύμφωνα με το κείμενο, οι ιρανικές αρχές εμφανίζονται όλο και πιο απρόθυμες ακόμη και να συζητήσουν την επαναλειτουργία του περάσματος.

Η Goldman Sachs αναθεώρησε τη Δευτέρα προς τα πάνω τις προβλέψεις της για το πετρέλαιο, εκτιμώντας ότι η μέση τιμή του Brent θα διαμορφωθεί στα 110 δολάρια τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, από 98 δολάρια προηγουμένως. Αντίστοιχα, αναθεώρησε ανοδικά και τις προβλέψεις της για το WTI, στα 98 δολάρια για τον Μάρτιο και στα 105 δολάρια για τον Απρίλιο.

Σύμφωνα με την τράπεζα, εάν η ροή πετρελαίου από τα Στενά του Ορμούζ παραμείνει στο 5% των κανονικών επιπέδων για δέκα εβδομάδες, τότε οι τιμές του Brent ενδέχεται να ξεπεράσουν το ιστορικό υψηλό του 2008. Τότε, το Brent είχε φθάσει τα 147 δολάρια το βαρέλι πριν καταρρεύσει λίγους μήνες αργότερα, υπό το βάρος της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Ο Ρόρι Τζόνστον της Commodity Context Corp. εκτίμησε ότι με το τελεσίγραφο των 48 ωρών ο Τραμπ περιόρισε τα περιθώρια κινήσεών του, σημειώνοντας ότι η Τεχεράνη δύσκολα θα αποδεχόταν τους αμερικανικούς όρους υπό απειλή επίθεσης και ότι το Ιράν δείχνει τόσο ικανό όσο και πρόθυμο να απαντήσει σε ενδεχόμενη κλιμάκωση.

Στο μεταξύ, με τη ναυτιλιακή κίνηση μέσω του Ορμούζ να παραμένει ουσιαστικά παραλυμένη, οι παραγωγοί αργού πετρελαίου του Περσικού Κόλπου είτε δεσμεύουν εκατομμύρια βαρέλια αποθεμάτων είτε στρέφονται σε περιορισμένες εναλλακτικές διαδρομές. Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας έχει ήδη προειδοποιήσει ότι η αγορά αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη κρίση στην ιστορία της, παρά τη σημαντική αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων.

Παράλληλα, οι ΗΠΑ επέτρεψαν την πώληση ιρανικού πετρελαίου που βρίσκεται ήδη φορτωμένο σε δεξαμενόπλοια έως τις 19 Απριλίου, σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η άνοδος των τιμών. Η κίνηση αυτή ακολούθησε προηγούμενα μέτρα χαλάρωσης περιορισμών σε ρωσικό πετρέλαιο που παρέμενε εγκλωβισμένο σε τάνκερ.

Την ίδια ώρα, το Ισραήλ συνέχισε τις επιθέσεις κατά του Ιράν τη Δευτέρα, μετά την εκτόξευση πυραύλων και drones από την Ισλαμική Δημοκρατία προς στόχους στην ευρύτερη περιοχή. Η σύγκρουση έχει εισέλθει στην 24η ημέρα, διατηρώντας υψηλή την αβεβαιότητα για την πορεία της αγοράς ενέργειας.

