Το ενδεχόμενο επαναλειτουργίας των Στενών του Ορμούζ αναμένεται να προκαλέσει άμεσες ανακατατάξεις στην αγορά των δεξαμενόπλοιων, με τους αναλυτές να προβλέπουν βραχυπρόθεσμη πίεση στους ναύλους μετά το πρόσφατο ράλι που καταγράφηκε λόγω της κρίσης.

Σύμφωνα με ανάλυση της Clarkson’s Research, οι ναύλοι στη spot αγορά των tankers έχουν ενισχυθεί σημαντικά εξαιτίας της μειωμένης διαθεσιμότητας πλοίων, που προκάλεσε το κλείσιμο του Ορμούζ. Με το άνοιγμα των Στενών, η στενότητα αυτή αναμένεται να υποχωρήσει, αυξάνοντας την προσφορά διαθέσιμου tonnage και ασκώντας καθοδικές πιέσεις.

Ωστόσο, η προσαρμογή δεν αναμένεται να είναι ομαλή. Περίπου 2.000 πλοία παραμένουν εγκλωβισμένα στην περιοχή, ενώ μόλις 40 διέσχισαν τα Στενά την περασμένη εβδομάδα, έναντι περίπου 875 υπό κανονικές συνθήκες. Σε περίπτωση που επιτραπεί η μαζική διέλευση, εκτιμάται ότι θα δημιουργηθεί προσωρινή συμφόρηση, επιβαρύνοντας την ομαλή ροή της αγοράς.

Παράλληλα, η επιστροφή των πλοίων στον Αραβικό Κόλπο, σε συνδυασμό με τη μετατόπιση στόλου προς τον Ατλαντικό λόγω του πολέμου και τις μεγαλύτερες αποστάσεις των εμπορικών ροών, αναμένεται να ενισχύσει την προσφορά πλοίων στην αγορά. Η εξέλιξη αυτή θα περιορίσει τον πρόσφατο «πανικό» στις ναυλώσεις και θα οδηγήσει σε χαμηλότερα γεωπολιτικά risk premiums.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι ναύλοι των tanker θα υποχωρήσουν αρχικά από τα υψηλά επίπεδα, πριν σταθεροποιηθούν μεσοπρόθεσμα. Σήμερα, αρκετές κατηγορίες πλοίων καταγράφουν εξαιρετικά υψηλές αποδόσεις, με τα suezmax και aframax να ξεχωρίζουν, καθώς οι ημερήσιοι ναύλοι έχουν φθάσει έως και τα 250.000 δολάρια, επίπεδα-ρεκόρ.

Η άνοδος αυτή στηρίζεται και στην αυξημένη δραστηριότητα στον Ατλαντικό, ιδιαίτερα στον Κόλπο των ΗΠΑ. Οι φορτώσεις VLCC και suezmax έχουν διπλασιαστεί, φθάνοντας τις 12 και 10 ανά εβδομάδα αντίστοιχα, ενώ για τα aframax και LR2 οι φορτώσεις αυξήθηκαν σε 12 από 8 προηγουμένως.

Πέραν των βραχυπρόθεσμων επιπτώσεων, η κρίση έχει ήδη αρχίσει να διαμορφώνει νέες στρατηγικές στην παγκόσμια αγορά ενέργειας. Σύμφωνα με τη Gibson Shipbrokers, πρόκειται για μια δεύτερη ενεργειακή κρίση μέσα σε τέσσερα χρόνια, η οποία ωθεί κράτη σε επαναπροσδιορισμό της ενεργειακής τους πολιτικής και των πηγών εφοδιασμού.

Η Ασία, που πλήττεται από την απώλεια βασικών προμηθευτών, ενισχύει την παραγωγή ενέργειας από άνθρακα, ενώ σε βάθος χρόνου ενδέχεται να στραφεί και στην πυρηνική ενέργεια. Παράλληλα, η Ευρώπη και η Ασία αναμένεται να αυξήσουν τη ζήτηση για εισαγωγές ενέργειας, ενώ οι ΗΠΑ ενδέχεται να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στη δημιουργία στρατηγικών αποθεμάτων αντί στις εξαγωγές.

Παρά τις μεταβολές, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο διατηρούν ισχυρή θέση στο ενεργειακό μείγμα, γεγονός που υποδηλώνει ότι η ζήτηση για θαλάσσιες μεταφορές ενέργειας θα παραμείνει σημαντική και μετά το τέλος της κρίσης.

