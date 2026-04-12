Η Ινδία προχώρησε σε υπερδιπλασιασμό των εξαγωγικών δασμών στο ντίζελ, ανεβάζοντάς τους στις 55,5 ρουπίες ανά λίτρο, από 21,5 ρουπίες, σύμφωνα με κυβερνητική ανακοίνωση που εκδόθηκε το Σάββατο.

Η απόφαση λαμβάνεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή επιβαρύνει τις οικονομικές προοπτικές της τρίτης μεγαλύτερης οικονομίας της Ασίας, η οποία καλύπτει μέσω εισαγωγών το 90% των αναγκών της σε αργό πετρέλαιο.

Το μέτρο εκτιμάται ότι θα ενισχύσει τα δημόσια έσοδα, την ώρα που οι αυξημένες τιμές του πετρελαίου και τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα ασκούν πιέσεις τόσο στη βιομηχανία όσο και στους καταναλωτές. Παράλληλα, ενδέχεται να λειτουργήσει αποτρεπτικά για τις πωλήσεις των διυλιστηρίων προς το εξωτερικό, συμβάλλοντας στην ενίσχυση των εγχώριων αποθεμάτων.

Αξιωματούχος του υπουργείου Οικονομικών δήλωσε στο Bloomberg ότι η παρέμβαση αυτή αποσκοπεί και στον περιορισμό της δυνατότητας των εξαγωγέων να επωφελούνται από τις χαμηλότερες τιμές στην Ινδία, οι οποίες έχουν διαμορφωθεί ώστε τα καύσιμα να παραμένουν πιο προσιτά στην εσωτερική αγορά.

Την ίδια ώρα, ο εξαγωγικός δασμός στα αεροπορικά καύσιμα αυξήθηκε στις 42 ρουπίες ανά λίτρο, από 29,5 ρουπίες, ενώ οι δασμοί εξαγωγής στη βενζίνη διατηρήθηκαν χωρίς μεταβολή.