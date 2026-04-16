Σε βαθιά αναδιάρθρωση εισέρχεται το BBC, ανακοινώνοντας περικοπές 1.800 έως 2.000 θέσεων εργασίας, δηλαδή σχεδόν το 10% του προσωπικού του, στο πλαίσιο σχεδίου εξοικονόμησης 500 εκατ. λιρών μέσα στην επόμενη διετία.

Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός επιχειρεί να περιορίσει τη διευρυνόμενη απόσταση ανάμεσα στα έσοδα και τις δαπάνες του, ενώ η διοίκησή του αφήνει ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο κατάργησης ολόκληρων καναλιών ή υπηρεσιών.

Ο προσωρινός γενικός διευθυντής Ρόντρι Τάλφαν Ντέιβις δήλωσε στο BBC Radio 4 ότι όλα βρίσκονται στο τραπέζι, υπογραμμίζοντας πως σε μια κλίμακα περικοπών τέτοιου μεγέθους θα απαιτηθούν μεγάλες και δύσκολες αποφάσεις. Όπως ανέφερε, οι τελικές επιλογές θα ληφθούν με προσοχή κατά τους επόμενους μήνες.

Στόχος, σύμφωνα με τη διοίκηση, είναι να καθοριστεί ο τρόπος εφαρμογής των αλλαγών έτσι ώστε να προστατευθούν οι βασικές λειτουργίες του οργανισμού σε ραδιόφωνο, τηλεόραση και ψηφιακές πλατφόρμες. Την ίδια ώρα, ωστόσο, αναγνωρίζεται ότι οι επικείμενες απολύσεις συνιστούν ένα ιδιαίτερα βαρύ πλήγμα για το προσωπικό.

Σήμερα το BBC απασχολεί περίπου 21.500 εργαζομένους πλήρους απασχόλησης. Σε εσωτερικό μήνυμα προς το προσωπικό, ο Τάλφαν Ντέιβις ανέφερε ότι οι οικονομικές πιέσεις είναι έντονες και απαιτούν άμεση αντίδραση, καθώς το κόστος παραγωγής παραμένει υψηλό λόγω πληθωρισμού, ενώ τα έσοδα από τα τέλη αδειοδότησης και τις εμπορικές δραστηριότητες δέχονται πίεση μέσα σε ένα ασταθές διεθνές οικονομικό περιβάλλον.

Παράλληλα, το BBC προχωρά και σε αυστηρότερο έλεγχο δαπανών, με περιορισμούς σε προσλήψεις, ταξίδια, συμβουλευτικές υπηρεσίες, καθώς και σε συμμετοχές σε συνέδρια και εκδηλώσεις.

Οι εξελίξεις σημειώνονται σε μια κρίσιμη συγκυρία για τον οργανισμό, καθώς βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τη βρετανική κυβέρνηση για το μέλλον του και το σύστημα χρηματοδότησής του, ενόψει της ανανέωσης του βασιλικού χάρτη το 2027.

Η υπουργός Πολιτισμού Λίζα Νάντι δήλωσε ότι, όπως κάθε οργανισμός, το BBC καλείται να λάβει δύσκολες αποφάσεις, προσθέτοντας ότι θα πρέπει να εξεταστούν νέες εμπορικές επιλογές για την ενίσχυση των εσόδων του.

Η ανακοίνωση των περικοπών έρχεται λίγο πριν από την ανάληψη καθηκόντων από τον νέο γενικό διευθυντή Ματ Μπρίτιν, πρώην στέλεχος της Google, ο οποίος θα διαδεχθεί τον Τιμ Ντέιβι στις 18 Μαΐου.

Έντονες είναι ήδη οι αντιδράσεις από τα συνδικάτα. Η Philippa Childs από το Bectu προειδοποίησε ότι περικοπές τέτοιου εύρους θα είναι καταστροφικές τόσο για τους εργαζομένους όσο και για τον ίδιο τον οργανισμό, σημειώνοντας ότι το προσωπικό έχει ήδη επιβαρυνθεί από προηγούμενους γύρους απολύσεων.

Όπως υποστήριξε, νέες περικοπές απειλούν να πλήξουν σοβαρά την ικανότητα του BBC να επιτελεί τον δημόσιο ρόλο του, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία η παραπληροφόρηση εντείνεται και η ιδιοκτησία των μέσων ενημέρωσης συγκεντρώνεται σε λίγους ισχυρούς ομίλους.

Στο ίδιο πνεύμα, η γενική γραμματέας της Εθνικής Ένωσης Δημοσιογράφων, Λόρα Ντέιβισον, χαρακτήρισε τα σχέδια λανθασμένα και καταστροφικά, υποστηρίζοντας ότι υπονομεύουν την ικανότητα του BBC να προσφέρει ποιοτική ενημέρωση και πρόγραμμα στο κοινό.

iefimerida.gr