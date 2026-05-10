Οι διαπραγματευτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε κοινή θέση σχετικά με τη συμφωνία εμπορίου μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ το βράδυ της Τετάρτης. Ήταν ο δεύτερος πολιτικός διάλογος σχετικά με τις προτάσεις των ΗΠΑ για τους τελωνειακούς δασμούς. Παρά τις φιλότιμες προσπάθειες της Κυπριακής Προεδρίας, οι ευρωβουλευτές είναι πολύ προβληματισμένοι για τις «παλινωδίες» του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και επιδιώκουν διασφαλίσεις.

Όμως, αυτή η καθυστέρηση κινδυνεύει να προκαλέσει ξανά την οργή του Προέδρου Τραμπ, ο οποίος έχει απειλήσει να επιβάλει στις ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες δασμούς 25% εάν η ΕΕ δεν θέσει σε εφαρμογή τη διατλαντική εμπορική συμφωνία που επιτεύχθηκε στο σκωτσέζικο γκολφ κλαμπ του Turnberry πέρυσι.

Πριν από τη συνάντηση, ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος απείλησε να διακόψει τη διαπραγμάτευση, εάν αυτός ο γύρος δεν κατέληγε σε τελική συμφωνία. Από την πλευρά του, ο Επίτροπος Εμπορίου της ΕΕ Μάρος Σέφτσοβιτς προέτρεψε τους διαπραγματευτές να καταλήξουν σε μια συμφωνία που θα βοηθούσε στη σταθεροποίηση των εμπορικών σχέσεων με την Ουάσιγκτον. Αλλά, μετά από περίπου έξι ώρες συνομιλιών, δεν υπήρξε συμφωνία.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, οι ευρωβουλευτές και οι διπλωμάτες σημείωσαν κάποια πρόοδο σε τεχνικά ζητήματα, αλλά το μεγαλύτερο πολιτικό ερώτημα σχετικά με το τι πρέπει να γίνει εάν οι ΗΠΑ παραβιάσουν τη συμφωνία παραμένει άλυτο. Το Κοινοβούλιο θέλει να πείσει τις ΗΠΑ να δεσμευτούν για την άρση των δασμών χάλυβα που έχουν επιβληθεί από την υπογραφή του Turnberry.

Η στάση της Κυπριακής Προεδρίας επέτρεψε να καταγραφεί πρόοδος σε ορισμένα στοιχεία των προτάσεων. Με αυτή τη θετική δυναμική, οι εργασίες θα συνεχιστούν σε τεχνικό επίπεδο, με στόχο τη διεξαγωγή ενός ακόμη πολιτικού τριμερούς διαλόγου το συντομότερο δυνατό, πιθανότατα στις 19 Μαΐου.

«Χθες το βράδυ, αφιερώσαμε σχεδόν έξι ώρες σε έναν σημαντικό τριμερή διάλογο σχετικά με τον δασμολογικό κανονισμό για την εφαρμογή της Κοινής Δήλωσης ΕΕ-ΗΠΑ μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτή η σημαντική επένδυση χρόνου και προσπάθειας υποδηλώνει ότι σημειώνουμε σημαντική πρόοδο και έχουμε ήδη επιτύχει πολλά – αν και, φυσικά, τίποτα δεν έχει συμφωνηθεί μέχρι να συμφωνηθούν όλα», σημείωσε την Πέμπτη σε ανάρτησή του ο Επίτροπος Σέφτσοβιτς.

«Όπως επιβεβαιώθηκε από τους ηγέτες της ΕΕ, το Συμβούλιο έχει δεσμευτεί να προχωρήσει γρήγορα στην εφαρμογή της Κοινής Δήλωσης ΕΕ-ΗΠΑ, με πλήρη σεβασμό στη συνήθη νομοθετική διαδικασία. Είμαστε πλήρως δεσμευμένοι να συνεχίσουμε την εποικοδομητική μας συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με στόχο την ολοκλήρωση του νομοθετικού έργου το συντομότερο δυνατό. Από την αρχή, ο στόχος μας ως Προεδρία ήταν να εργαστούμε για ένα επιτυχημένο και ισορροπημένο αποτέλεσμα εγκαίρως, διασφαλίζοντας βεβαιότητα και σταθερότητα για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και εταιρείες», δήλωσε ο Μιχάλης Δαμιανός, υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Πού “κολλάει” το πράγμα

«Ο στόχος μου παραμένει τριπλός: πρώτον, να δείξω ότι η ΕΕ εφαρμόζει τα λόγια της και τηρεί τις δεσμεύσεις της, δεύτερον, να εξασφαλίσω ένα αποτέλεσμα που σέβεται πλήρως την Κοινή Δήλωση ΕΕ-ΗΠΑ και τρίτον, να διαφυλάξω τα συμφέροντα των ενδιαφερόμενων μερών της ΕΕ, μεταξύ άλλων εξοπλίζοντας την Επιτροπή με τα απαραίτητα μέσα για να διασφαλιστεί ότι η Κοινή Δήλωση ΕΕ-ΗΠΑ εφαρμόζεται πιστά και από τις δύο πλευρές», τόνισε στην ανάρτησή του ο Μάρος Σέφτσοβιτς, ο πλέον αρμόδιος Επίτροπος της ΕΕ, που όλο αυτό το διάστημα δεν έχει σταματήσει να έρχεται σε επαφή με τους Αμερικανούς παράγοντες.

Ενώ η Κομισιόν και η πλειοψηφία των χωρών μελών της ΕΕ θέλουν να «σφραγίσουν» τη συμφωνία Turnberry, οι ευρωβουλευτές έχουν απογοητευτεί από τις απειλές του Τραμπ, νωρίτερα φέτος, να προσαρτήσει τη Γροιλανδία της Δανίας. Έχουν επίσης επανεκτιμήσει κατά πόσον η συμφωνία εξακολουθεί να είναι καλή, αφού το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ απέρριψε τους αρχικούς δασμούς του Τραμπ τον Φεβρουάριο.

Με επικεφαλής τον βετεράνο πρόεδρο της επιτροπής εμπορίου Γερμανό ευρωβουλευτή Μπερν Λάνγκε, οι νομοθέτες ζήτησαν να προστεθούν επιπλέον όροι που θα καθυστερήσουν τη συμφωνία μέχρι ο Τραμπ να μειώσει τους δασμούς στον χάλυβα, να την αναστείλουν εάν απειλήσει την εδαφική ακεραιότητα της ΕΕ και να την τερματίσουν πριν το τέλος της θητείας του.

Μέχρι στιγμής οι πλευρές δεν έχουν συμφωνήσει σε κανένα από τα πιο αμφιλεγόμενα σημεία συζήτησης, παρά την πρόοδο. «Οι δύο πλευρές πρέπει να ελέγξουν με τις πολιτικές ομάδες και τις χώρες μέλη αντίστοιχα για να δουν τι είναι διατεθειμένες να αποδεχτούν», πρόσθεσε ο αξιωματούχος για τις συνομιλίες αργά το βράδυ.

Από την πλευρά του, ο Λάνγκε, επικεφαλής διαπραγματευτής του Κοινοβουλίου, δήλωσε ότι και οι δύο πλευρές «συγκλίνουν προς μια συμφωνία», αλλά πρόσθεσε ότι χρειάζεται περισσότερος χρόνος.

Ευρωβουλευτές: Επιμένουν για διασφαλίσεις

Ο επικεφαλής εμπορίου της ΕΕ, Σέφτσοβιτς, ζήτησε «γρήγορη επιστροφή στους συμφωνηθέντες όρους του Τέρνμπερι», σύμφωνα με εκπρόσωπο της Κομισιόν – ένα μήνυμα που πιθανότατα στόχευε να καθησυχάσει τους ευρωβουλευτές. Αλλά ένα άτομο που ενημερώθηκε για τη συνάντηση κεκλεισμένων των θυρών, δήλωσε ότι ο Γκριρ δεν απέσυρε από το τραπέζι τον απειλούμενο δασμό 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα.

Οι διαπραγματευτές του Κοινοβουλίου επιμένουν ότι η συμφωνία είναι απλή – αλλά μόνο εάν υπάρχουν διασφαλίσεις. Η βασική απαίτηση: εκτελεστοί μηχανισμοί εφεδρείας εάν η Ουάσιγκτον υποχωρήσει. «Αν θέλουν μια συμφωνία, ξέρουν τι πρέπει να αποδεχτούν», μας είπε ο πρόεδρος της αντιπροσωπείας του Κοινοβουλίου για τις σχέσεις με τις ΗΠΑ, Μπράντο Μπενιφέι.

Οι αξιωματούχοι της Επιτροπής και του Συμβουλίου προειδοποιούν ότι οι βουλευτές του ΕΚ ενδέχεται να υπερβάλλουν. «Έχουν περιπλέξει τα πράγματα με κουδούνια και σφυρίχτρες», είπε ένας διπλωμάτης. Η διαμάχη τώρα αφορά το τι πραγματικά σημαίνουν οι δικλείδες ασφαλείας – από τις ρήτρες αναστολής έως τους μηχανισμούς αναθεώρησης – και πόσο θα ανεχθεί η Ουάσιγκτον.

Παράταση μέχρι Ιούλιο έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ

Τηλεφωνική επικοινωνία είχε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τραμπ, μετά τη νέα ανάρτησή του για υψηλούς δασμούς σε βάρος της ΕΕ αν ως τις 4 Ιουλίου δεν έχει εφαρμοστεί η εμπορική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ.

Στην πραγματικότητα, πρόκειται για μια κίνηση υποχώρησης από τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο οποίος είχε απειλήσει πριν από λίγες μέρες την ΕΕ με δασμούς ύψους 25% στις εισαγωγές αυτοκινήτων.

Το περιθώριο έως τις 4 Ιουλίου δίνει τώρα χρόνο στους νομοθέτες να ολοκληρώσουν τη διαδικασία.

Σε ανάρτησή της στο Χ, η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν σημείωσε: «Είχα μια πολύ καλή τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο Τραμπ. Συζητήσαμε την εμπορική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ. Παραμένουμε πλήρως δεσμευμένοι και από τις δύο πλευρές, στην εφαρμογή της. Σημειώνεται ικανοποιητική πρόοδος προς τη μείωση των δασμών έως τις αρχές Ιουλίου».

Σύμφωνα με την πρόεδρο της Κομισιόν, συζήτησαν επίσης την κατάσταση στη Μέση Ανατολή «και τον στενό μας συντονισμό με τους περιφερειακούς εταίρους».

Εξήγησε ότι «είμαστε ενωμένοι στο ότι το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να κατέχει πυρηνικά όπλα. Τα πρόσφατα γεγονότα έδειξαν ξεκάθαρα ότι οι κίνδυνοι για την περιφερειακή σταθερότητα και την παγκόσμια ασφάλεια είναι πολύ μεγάλοι».