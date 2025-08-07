Η Αρχή Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος (ΑΔΕΕλΕπ) ανακοίνωσε την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων από νόμιμους ελεγκτές για τη χορήγηση άδειας διενέργειας διασφάλισης εκθέσεων βιωσιμότητας, σύμφωνα με τη νέα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία.

Η διαδικασία αφορά την εναρμόνιση με την Οδηγία (ΕΕ) 2022/2464 για την υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας (CSRD), η οποία ενσωματώθηκε στο κυπριακό δίκαιο μέσω τροποποιήσεων στους περί Ελεγκτών και περί Εταιρειών Νόμους.

Στο πλαίσιο του νέου κανονιστικού περιβάλλοντος, οι εταιρείες που υπάγονται στον περί Εταιρειών Νόμο οφείλουν να δημοσιεύουν Έκθεση Βιωσιμότητας σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα Υποβολής Εκθέσεων Βιωσιμότητας (ESRS), παρέχοντας πληροφορίες για τις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και εταιρικές τους επιδόσεις. Οι εκθέσεις αυτές υπόκεινται υποχρεωτικά σε διασφάλιση από νόμιμους ελεγκτές, οι οποίοι πρέπει να διαθέτουν σχετική άδεια.

Η ΑΔΕΕλΕπ καλεί τους ενδιαφερόμενους ελεγκτές να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@cypaob.gov.cy.

Όλα τα απαραίτητα έντυπα, κριτήρια και πληροφορίες για τη διαδικασία είναι διαθέσιμα στην επίσημη ιστοσελίδα της Αρχής: 👉 www.cypaob.gov.cy