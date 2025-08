Οι πρόσφατες προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βιωσιμότητα αναδεικνύουν την ανάγκη για ευελιξία και στρατηγική αναπροσαρμογή από τις επιχειρήσεις, καθώς μεταβάλλονται οι απαιτήσεις και τα χρονοδιαγράμματα συμμόρφωσης.

Το πακέτο Omnibus, το οποίο περιλαμβάνει σημαντικές ρυθμιστικές τροποποιήσεις, έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις εντός και εκτός των οργανισμών. Παρά τις επιφυλάξεις για τα κίνητρα και τις επιπτώσεις των προτεινόμενων αλλαγών, η στρατηγική κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς ένα βιώσιμο οικονομικό μοντέλο παραμένει σταθερή.

Η ουσία δεν βρίσκεται στο πότε θα ξεκινήσει η εφαρμογή της Οδηγίας CSRD – είτε το 2025 είτε το 2027, αλλά στο πως οι επιχειρήσεις θα αξιοποιούν τον χρόνο για να ενισχύσουν τη στρατηγική τους θέση.

Πολλές επιχειρήσεις έχουν ήδη προχωρήσει: έχουν αναπτύξει εσωτερικά συστήματα, εξασφαλίσει τη στήριξη της διοίκησης και ενσωματώσει δείκτες βιωσιμότητας στις διαδικασίες αξιολόγησης. Η παρούσα φάση μπορεί να αξιοποιηθεί για την ενίσχυση των υποδομών, τη βελτίωση των εσωτερικών ελέγχων, την ενίσχυση της ιχνηλασιμότητας και την ενδυνάμωση της αξιοπιστίας των δεδομένων.



Για άλλες επιχειρήσεις, ιδίως εκείνες που εξαιρούνται προσωρινά από τις υποχρεώσεις, η περίοδος αυτή προσφέρει ένα στρατηγικό παράθυρο για να χτίσουν τις βάσεις τους, χωρίς την άμεση πίεση της συμμόρφωσης.



Παράλληλα, οι ενδιαφερόμενοι φορείς έχουν επίσης ρόλο να διαδραματίσουν. Το ευρωπαϊκό πλαίσιο βασίζεται στην υπόσχεση ότι η ποιοτική αναφορά βιωσιμότητας θα ενισχύσει τη λήψη αποφάσεων από επενδυτές, εταίρους, ρυθμιστικές αρχές, εργαζόμενους και την κοινωνία στο σύνολο της. Τα ερωτήματα πλέον δεν περιορίζονται στο «να επενδύσω;», αλλά επεκτείνονται στο «να συνεργαστώ;», «να εργαστώ;», «να αγοράσω;», αναδεικνύοντας τη σημασία διαφάνειας ως θεμέλιο εμπιστοσύνης και επιλογής.

Ο Ρόλος των CFOs στη Μετάβαση



Οι CFOs βρίσκονται στο επίκεντρο αυτής της μετάβασης. Ο ρόλος τους πλέον υπερβαίνει τη διαχείριση των οικονομικών και επεκτείνεται στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας. Η αξιοπιστία των δεδομένων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιτυχία αυτής της αποστολής.



Η Οδηγία CSRD επιδιώκει να ενισχύσει τη διαφάνεια, αλλά συνοδεύεται από προκλήσεις: καθυστερήσεις στην εφαρμογή, αβεβαιότητα ως προς το πεδίο εφαρμογής και ερωτήματα γύρω από το επίπεδο διασφάλισης. Οι CFOs καλούνται να διαχειριστούν την ασάφεια, χωρίς να θυσιάσουν την ακρίβεια και τη στρατηγική συνέπεια.



Σύμφωνα με την παγκόσμια έρευνα 2024 EY Global Corporate Reporting Survey 2024:

– 55% των CFOs ανησυχούν ότι οι αναφορές βιωσιμότητας ενδέχεται να εκληφθούν ως greenwashing.

– 47% αμφιβάλλουν για τη επίτευξη των στόχων βιωσιμότητας που έχουν τεθεί.

– 96% αντιμετωπίζουν δυσκολίες με την ποιότητα των μη χρηματοοικονομικών δεδομένων.



Αυτή η έλλειψη εμπιστοσύνης στα δεδομένα υπονομεύει τόσο τη στρατηγική κατεύθυνση όσο και την αξιοπιστία των οργανισμών. Σε αυτό το πλαίσιο, οι CFOs καλούνται να αναλάβουν ηγετικό ρόλο, προχωρώντας σε:

– Ενσωμάτωση τη βιωσιμότητας στις βασικές επιχειρησιακές αποφάσεις,

– Επένδυση σε αξιόπιστα δεδομένα και ισχυρούς μηχανισμούς διακυβέρνησης,

– Ευθυγράμμιση οικονομικών και βιώσιμων στόχων σε ένα ενιαίο πλαίσιο αξίας.



Η αναμονή δεν αποτελεί στρατηγική. Σε ένα περιβάλλον που μεταβάλλεται διαρκώς, η πρόβλεψη και η προετοιμασία αποτελούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Οι οργανισμοί που θα κινηθούν πρώτοι, με ξεκάθαρη στρατηγική, αξιόπιστα δεδομένα και διαφανή αναφορά, θα είναι εκείνοι που θα διαμορφώσουν το νέο πρότυπο.

Η εμπιστοσύνη δεν απαιτεί τελειότητα. Απαιτεί συνέπεια, διαφάνεια και πρόθεση για πρόοδο. Οι CFOs πρέπει να ηγηθούν αυτής της μετάβασης, όχι μόνο για να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση, αλλά για να ενισχύσουν την ανθεκτικότητα, την αξιοπιστία και τη μακροπρόθεσμη αξία του οργανισμού τους.

Director, Financial Accounting Advisory Services and member of Europe Central Corporate Reporting Services