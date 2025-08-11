Το μεγάλο στοίχημα για το Υφυπουργείο Τουρισμού είναι να επιστρέψουν οι πληγείσες περιοχές το ταχύτερο στην τουριστική δραστηριότητα, δήλωσε ο Υφυπουργός Τουρισμού Κώστας Κουμής μετά από επίσκεψή του στο Όμοδος, κοινότητα που επλήγη από την καταστροφική πυρκαγιά του Ιουλίου.

Ο κ. Κουμής υπενθύμισε ότι στην πρώτη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου μετά τις πυρκαγιές, στις 30 Ιουλίου, αποφασίστηκε δέσμη οριζόντιων μέτρων, περιλαμβανομένων και των σχεδίων του Υφυπουργείου Τουρισμού για κάλυψη διαφυγόντων εσόδων και ταχεία τουριστική ανάκαμψη.

Στη σημερινή συνάντηση με κοινοτάρχες και επηρεαζόμενους επιχειρηματίες, διαπιστώθηκε η ανάγκη για στήριξη κέντρων αναψυχής, καταστημάτων παραδοσιακών προϊόντων και άλλων επιχειρήσεων στις πληγείσες περιοχές. Ο Υφυπουργός σημείωσε ότι απαιτείται καλύτερη κωδικοποίηση των μέτρων και ζήτησε στοιχεία για τουριστικούς πράκτορες που ανέστειλαν ή μετέφεραν δραστηριότητες.

Ο κ. Κουμής τόνισε ότι η συλλογική προσπάθεια συνεχίζεται σε συνεργασία με τον Επίτροπο Ορεινών Περιοχών και ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις εμφανίζονται ικανοποιημένες τόσο με τα μέτρα όσο και με την προσέγγιση της Κυβέρνησης. Επεσήμανε πως τα μέτρα καλύπτουν δύο φάσεις:

Αποζημιώσεις έως το τέλος του 2025 .

έως το τέλος του . Σχέδιο εγχώριου τουρισμού από την 1η Ιανουαρίου 2026.

Ο Υφυπουργός ανέφερε ότι σχεδιάζεται και προβολή των πληγεισών περιοχών μέσω επισκέψεων δημοσιογράφων, όταν θα διασφαλιστεί ποιοτική τουριστική εμπειρία. Παράλληλα, έκανε έκκληση στους Κύπριους να στηρίξουν τις περιοχές και στις επιχειρήσεις να ενισχύσουν η μία την άλλη.

Ο Κοινοτάρχης Ομόδους, Ευγένιος Μιχαήλ, κάλεσε τους πολίτες να συνεχίσουν να επισκέπτονται την ορεινή Λεμεσό, τονίζοντας ότι τα κρασοχώρια διαθέτουν αλυσίδα αγροτουρισμού πέρα από την αμπελουργία και τα οινοποιεία, και ότι οι επιχειρήσεις λειτουργούν κανονικά.

