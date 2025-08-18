Η Αρχή Λιμένων Κύπρου (ΑΛΚ) ανακοίνωσε την επιτυχή πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της Διεύθυνσης Ρύθμισης Λιμενικών Θεμάτων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο CYS EN ISO 9001:2015.

Η πιστοποίηση απονεμήθηκε από την Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης (ΚΕΠ) στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Αξιολόγησης και Πιστοποίησης Συστημάτων Ποιότητας. Παράλληλα, αναγνωρίζεται διεθνώς μέσω της IQNET, του μεγαλύτερου παγκόσμιου δικτύου πιστοποίησης, προσδίδοντας καθολική αξιοπιστία στην εφαρμογή της.

Ενίσχυση του ρυθμιστικού ρόλου

Η πιστοποίηση ISO 9001:2015 επιβεβαιώνει την προσήλωση της ΑΛΚ στην ποιότητα, τη διαφάνεια και τη συνεχή βελτίωση, ενισχύοντας τον θεσμικό της ρόλο ως Ρυθμιστική και Εποπτική Αρχή του λιμενικού τομέα.

Μέσα από ένα δομημένο και διαφανές πλαίσιο διαδικασιών, η Αρχή διασφαλίζει ότι οι λιμενικές εργασίες διεξάγονται βάσει διεθνών βέλτιστων πρακτικών, κανόνων ασφαλείας και κανονιστικής συμμόρφωσης.

Δέσμευση για διαρκή βελτίωση

Η ΑΛΚ τόνισε ότι η διάκριση αυτή αποτελεί έμπρακτη επιβεβαίωση της αποστολής της να διασφαλίζει υψηλά επίπεδα επαγγελματισμού και συμμόρφωσης στον λιμενικό τομέα.

Παράλληλα, παραμένει προσηλωμένη στην αναβάθμιση των ρυθμιστικών εργαλείων, στην αποτελεσματική εποπτεία των δραστηριοτήτων και στη στήριξη της ναυτιλιακής κοινότητας και της εθνικής οικονομίας.

Στρατηγική για το μέλλον

Η Αρχή Λιμένων Κύπρου ανακοίνωσε ότι θα συνεχίσει να επενδύει σε μηχανισμούς διασφάλισης ποιότητας και να υιοθετεί καλές πρακτικές, προκειμένου να ενισχύει την εμπιστοσύνη των συνεργατών της και να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες της κοινωνίας και των επαγγελματιών του λιμενικού κλάδου.