Πέραν των δύο εκατομμυρίων ευρώ θα στοιχίσει το έργο ανάπλασης της Πλατείας Αγίου Μάμα στο Δημοτικό Διαμέρισμα Τρούλλων του Δήμου Αραδίππου, το οποίο έχει κατ’ αρχήν εγκριθεί για συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) της ΕΕ.

Χρηματοδότηση από την ΕΕ

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Αραδίππου, η πρόταση υποβλήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027, και αξιολογήθηκε θετικά για συγχρηματοδότηση.

Έργο πνοής για την κοινότητα

Η ανάπλαση στοχεύει στη βελτίωση της λειτουργικότητας, της αισθητικής και της προσβασιμότητας του κεντρικού σημείου της κοινότητας, ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή, την πολιτιστική δραστηριότητα και την τοπική ανάπτυξη.

Το έργο περιλαμβάνει:

Αναβάθμιση της πλατείας με σύγχρονα υλικά

Ανακατασκευή του οδικού δικτύου και υπογειοποίηση υπηρεσιών

και υπογειοποίηση υπηρεσιών Τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού (παγκάκια, φωτιστικά, κάδοι)

(παγκάκια, φωτιστικά, κάδοι) Δενδροφυτεύσεις και δημιουργία χώρων πρασίνου

και δημιουργία χώρων πρασίνου Κατασκευή εξέδρας εκδηλώσεων για πολιτιστικές δράσεις

για πολιτιστικές δράσεις Διαμόρφωση χώρου γύρω από τη νέα και παλαιά εκκλησία του Αγίου Μάμα, με έμφαση στην προσβασιμότητα για πεζούς και ΑμεΑ.

Δήλωση Δημάρχου Αραδίππου

Ο Δήμαρχος Αραδίππου, Χριστόδουλος Πάρτου, χαρακτήρισε την ανάπλαση «έργο πνοής που θα δώσει νέα ζωή στην κοινότητα και θα αναβαθμίσει την καθημερινότητα των κατοίκων». Όπως τόνισε, η νέα υποδομή θα ενισχύσει την πολιτιστική ζωή και την επισκεψιμότητα της περιοχής, αναβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής και αναδεικνύοντας τον παραδοσιακό χαρακτήρα του χωριού και των διατηρητέων κτισμάτων.