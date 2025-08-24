Υπό τον αυστηρό κλοιό του Τμήματος Φορολογίας βρίσκονται ΑΠΟΕΛ, Απόλλωνας, Ανόρθωση και Εθνικός Άχνας για τη συμμόρφωση τους με τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Μετά το τελεσίγραφο που τους έδωσε το κράτος και την επανένταξη τους στο σχέδιο ρύθμισης των φορολογικών οφειλών με δόσεις, η αρμόδια Αρχή της φορολογίας στην Κύπρο αναμένει την υλοποίηση των δεσμεύσεων που έδωσαν.

Τα τέσσερα σωματεία έχουν καταβάλει κανονικά τις δόσεις για τον Ιούλιο και οι λειτουργοί του Τμήματος Φορολογίας αναμένουν να διαπιστώσουν εάν θα ανταποκριθούν και αυτό το μήνα. Το σύνολο των διαχρονικών χρεών στον Φόρο των τεσσάρων σωματείων ανέρχεται στα €19.8 εκατ., ποσό το οποίο ξεπερνά το 50% των οφειλών, εάν λάβει κανείς υπόψη πως 15 ποδοσφαιρικές εταιρείες οφείλουν στο κράτος συνολικές φορολογικές που ξεπερνούν τα €30 εκατ.

Πάντως, ο Έφορος Φορολογίας, Σωτήρης Μαρκίδης, ξεκαθάρισε τόσο δια ζώσης όσο και κατ΄ιδίαν στις ηγεσίες όλων των σωματείων πως σε περίπτωση που παρουσιάζονται φαινόμενα μη συμμόρφωσης θα προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες, που αφορούν στη λήψη εισπρακτικών και δικαστικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένης και της καταχώρησης κατηγορητηρίων σε διοικητικά και ηγετικά στελέχη των ομάδων (πρώην και νυν). Βάσει του σχεδίου του 2023 και των ρυθμίσεων που έγιναν, όλα τα σωματεία θα εξοφλήσουν πλήρως τους φόρους τους μέχρι το 2037, παρόλο που ήδη κάποια από αυτά το έχουν πράξει.

Ιδού οι προτάσεις και οι αντιπροτάσεις

Ο «Φ» αποκαλύπτει τα πλάνα αποπληρωμής των φορολογικών οφειλών του ΑΠΟΕΛ, του Απόλλωνα της Ανόρθωσης και του Εθνικού Άχνας, τα οποία οδήγησαν τον Έφορο Φορολογίας να τους επανεντάξει στην κυβερνητική ρύθμιση των οφειλών με δόσεις. Παραθέτουμε τις προτάσεις διευθέτησης των τεσσάρων ποδοσφαιρικών ομάδων, αλλά και τη θέση του Εφόρου Φορολογίας για την επανένταξη τους στο σχέδιο.

>> ΑΠΟΕΛ

Αναλυτικά το ΑΠΟΕΛ που έχει συνολικές φορολογικές οφειλές €11.6 εκατ. κάθε μήνα καταβάλλει το ποσό των €75 χιλ. Συγκεκριμένα, αρχές του έτους οι τρέχουσες οφειλές του ήταν €1.8 εκατ. Δηλαδή έχει προχωρήσει στην εξής πρόταση για διευθέτηση των οφειλών του: Μέχρι στιγμής έχει πληρώσει με επιταγή €700 χιλ., ενώ μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου θα καταβάλει και ποσό €200 χιλ. (σύνολο €900 χιλ.).Σύμφωνα με την επιστολή που έστειλε ο Έφορος Φορολογίας στον υπουργό Οικονομικών, Μάκη Κεραυνό, ημερομηνίας 5 Μαΐου με την καταβολή και του ποσού των €200 χιλ. μέχρι την 1η Οκτωβρίου το ποσό αποπληρωμής των εκκρεμουσώνοφειλών θα ανέλθει στο 48%.

«Δεδομένου ότι καταβάλλει εμφανώς σοβαρές προσπάθειες για την συμμόρφωση με τις υποχρέωσης του και βρίσκονται σε εξέλιξη διεργασίες για αναθεώρηση του τρόπου λειτουργίας τους, αλλαγών στη διαχείριση του προϋπολογισμού τους και ανακατατάξεις στο διοικητικό συμβούλιο εισηγούμαι την επανένταξη του στο σχέδιο του 2023 με αναπροσαρμοσμένο ποσό δόσης με βάση τις εναπομείνασες δόσεις» ανάφερε ο Έφορος.

>> Απόλλωνας

Το πλάνο αποπληρωμής του Απολλώνα για τις τρέχουσες οφειλές στον Φόρο ύψους €1.3 εκατ. ήταν η εξής: Άμεσα κατέβαλε το ποσό των €150 χιλ., ενώ μέχρι το τέλος Απριλίου είχε πληρώσει άλλες €350 χιλ. Μάλιστα, έχει δεσμευθεί μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου να πληρώσει άλλες €200 χιλ. και το υπόλοιπο οφειλόμενο ποσό να συμπεριληφθεί στις μηνιαίες δόσεις του σχεδίου αποπληρωμής φορολογικών οφειλών του 2023. Τον περασμένο Μάιο ο Έφορος Φορολογίας είχε διατυπώσει την άποψη πως η εταιρεία είχε καταβάλει το ποσό των €500 χιλ., ενώ μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου προγραμματίζει να καταβάλει άλλες €200. «Άρα το ποσοστό αποπληρωμής των οφειλών θα ανέλθει στο 53% των εκκρεμουσών οφειλών και δεδομένου ότι καταβάλλει σοβαρές προσπάθειες για την συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις της, εισηγούμαι την επανένταξη της στο σχέδιο 2023 με αναπροσαρμοσμένο ποσό δόσης με βάση τις εναπομείνασες δόσεις» υπογράμμιζε ο κ. Μαρκίδης. Αξίζει να σημειωθεί πως το σύνολο των φορολογικών χρεών του Απόλλωνα είναι €3.8 εκατ. καταβάλλοντας κάθε μήνα το ποσό των €26 χιλ.

>> Ανόρθωση

Η πρόταση της Ανόρθωσης αφορούσαν στην σταδιακή ρύθμιση συνολικά φορολογικών οφειλών €3.2 εκατ. Οι εκκρεμότητες που είχε αρχές του έτους ήταν €650 χιλ. Η μηνιαία δόση είναι ύψους €22 χιλ. Συγκεκριμένα, η Ανόρθωση είχε προτείνει την άμεση καταβολή ποσού €200 χιλ. (μέσω της πληρωμής ποσού €75.363, ποσού €49.636 από τον ΚΟΑ και €75 χιλ., ποσό το οποίο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε υποσχεθεί στο σωματείο ως δώρο γενεθλίων τον περασμένο Ιανουάριο). Επίσης, έχει δεσμευθεί για την καταβολή €200 χιλ. μέχρι το τέλος Αυγούστου και τα υπόλοιπα των καθυστερημένων δόσεων να προστεθούν στις υπόλοιπες δόσεις που εκκρεμούν και να αποπληρωθούν σταδιακά. Από την πλευρά του ο Έφορος Φορολογίας, είχε υποστηρίξει πως η Ανόρθωση είχε καταβάλει το ποσό των €125 χιλ., αναμενόταν το ποσό των €75 χιλ. που τους είχε δώσει ως δώρο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και μέχρι τέλος του μήνα θα πληρώσει άλλα €200 χιλ. «Μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου το ποσοστό αποπληρωμής θα ανέλθει στο 62% των εκκρεμουσώνοφειλών και επειδή καταβάλλει σοβαρές προσπάθειες για τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις» σημείωσε ο Έφορος. Πρόσθεσε, επίσης, πως το νέο ΔΣ ανάλαβε πέρσι τον Οκτώβριο.

>> Εθνικός Άχνας

Σε σχέση με τον Εθνικό Άχνας, έχει δημιουργήσει τρέχουσες οφειλές €101 χιλ., ενώ το σύνολο των χρεών στον Φόρο, ανέρχεται €1.2 εκατ. Με την επανένταξη του στο σχέδιο καταβάλλει δόση €8 χιλ. το μήνα. Στην πρόταση που έκανε ο Εθνικός τον περασμένο Απρίλιο είχε αποστηρίξει πως αδυνατούσε να καταβάλει τις τρέχουσες οφειλές. Επίσης, πρόκειται για προσφυγικό σωματείο με περιορισμένους πόρους, ενώ όταν εντάχθηκε το 2023 στο σχέδιο είχε καταβάλει όλες τις δόσεις του. Μάλιστα, είχε προτείνει να διαιρεθεί το ποσό της οφειλής του ΦΠΑ στις 147 επαναπομείνασες δόσεις με αύξηση της μηνιαίας δόσης κατά €700 για να μπορέσει να ανταπεξέλθει. Από την πλευρά του ο Έφορος Φορολογίας είχε εισηγηθεί να ενταχθεί εκ νέου η ομάδα στο σχέδιο του 2023, καθώς είχε συμμορφωθεί με την καταβολή των δόσεων και γιατί πρόκειται για προσφυγικό και ακριτικό σωματείο με οικονομικά προβλήματα, το οποίο προσφέρει και κοινωνικό έργο στην περιοχή της Άχνας. Παράλληλα, είχε υποστηρίξει πως το ποσό που οφείλεται είναι πολύ μικρό σε σχέση με τις εκκρεμούσες συνολικές οφειλές των εταιρείων.

Βάσει της αλληλογραφίας μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος Φορολογίας και της ΚΟΠ, οι ποδοσφαιρικές εταιρείες που είναι φορολογικά συμμορφώμενες είναι η ΠΑΦΟΣ, η Ομόνοια Λευκωσίας, η ΑΕΚ, ο ΆΡΗΣ, η Ενώση Νέων Παραλιμνίου, ο Ολυμπιακός, ο Ακρίτας Χλώρακας, η Ένωση Νέων Υψώνα, η Όμονοια Αραδιππού και η ΑΕΛ.

Σκούρα τα πράγματα για τις οφειλές στο ΤΚΑ

Το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν φαίνεται να αποτελούν οι φορολογικές οφειλές αλλά τα χρέη στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις, τα οποία αγγίζουν τα €12 εκατ. Κι αυτό γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα ένταξης οφειλετών σε ρύθμιση ληξιπρόθεσμων κοινωνικών εισφορών και συνεπώς θα πρέπει να εξοφλήσουν άμεσα τα χρέη τους.

Όπως αποκάλυψε ο «Φ», 18 εταιρείες/σωματεία δεν είχαν τακτοποιημένες τις οφειλές τους και δεν ήταν ενταγμένα σε ρύθμιση. Επίσης, οκτώ σωματεία είχαν τακτοποιημένες τις οφειλές τους στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και μόλις ένα από αυτά και συγκεκριμένα ο Εθνικός Άχνας συμμετέχει στη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων κοινωνικών εισφορών.

Βάσει των στοιχείων που προωθήθηκαν στη Βουλή το ΑΠΟΕΛ έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων €5.4 εκατ., ο Απόλλωνας €2.86 εκατ., η ΑΕΛ (εταιρεία και σωματείο) €963 χιλ., η Ανόρθωση €1.11 εκατ., το Αθλητικό Λαϊκό Σωματείο Ομόνοια 1948 έχει οφειλές €57.674, η Ομόνοια Αραδίππου €33.466, ο Οθέλλος Αθηαίνου €120.137, η ΑΕΖ €182.253, η ΔΟΞΑ ΘΟΪΚατωκοπίας €205.802, ο Ολυμπιακός €23.131, η ΠΑΕΕΚ €13.193 και ο Ερμής €66 χιλ. Υπενθυμίζεται πως ήδη νυν και πρώην διοικητικά στελέχη του ΑΠΟΕΛ και της Ανόρθωσης έχουν διωχθεί ποινικά και έχουν οδηγηθεί στη δικαιοσύνη.