Μεγάλα αγροτικά τεμάχια προς πώληση προσφέρει η AstroBank σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφος.

Το χαρτοφυλάκιο της Τράπεζας περιλαμβάνει επίσης μεγάλη γκάμα ακινήτων όπως βιομηχανικά, αγροτικά, εμπορικά και οικιστικά τεμάχια γης και κατοικίες σε αστικές και αγροτικές περιοχές, παρέχοντας εύρος επιλογής για τους ενδιαφερόμενους αγοραστές ώστε να βρουν εκείνο που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες τους.

Τέσσερα αγροτικά χωράφια 30,293 τ.μ. Σοφτάδες, Λάρνακα, Κωδικός Ακινήτου: PIR732, ενδεικτική τιμή: €446.250

Το ακίνητο βρίσκεται στην επαρχία Λάρνακας, περιοχή Σοφτάδες, σε απόσταση 2,5 χλμ από το Κίτι και 1,1 χλμ από την ακτή. Εφάπτεται επί του δρόμου που ενώνει Κίτι – Μαζωτό – Ζύγι. Το ακίνητο έχει ορθογώνιο σχήμα και επίπεδη επιφάνεια.

Δύο αγροτικά χωράφια 28,066 τ.μ. Ψημολόφου, Λευκωσία, Κωδικός Ακινήτου: PIR299, Ενδεικτική τιμή: €495.600

Το ακίνητο βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων της κοινότητας Ψημολόφου. Έχει ακανόνιστο σχήμα, επιφάνεια με ελαφρά κλίση και εύκολη πρόσβαση προς την κύρια οδική αρτηρία. Εφάπτεται σε δημόσιο δρόμο με πρόσοψη 116μ περίπου.

Αγροτικό Χωράφι 11,613 τ.μ. Γέρι, Λευκωσία, κωδικός ακινήτου: PIR291, Ενδεικτική τιμή: €256.200

Το ακίνητο εμπίπτει εντός των διοικητικών ορίων του δήμου Γερίου της επαρχίας Λευκωσίας σε απόσταση 1,2χλμ από το κέντρο του Δήμου. Έχει ακανόνιστο σχήμα, ομαλή επιφάνεια και εφάπτεται σε δημόσιο χωμάτινο δρόμο με πρόσοψη περί τα 20 μέτρα.

Αγροτικό χωράφι 18,061 τ.μ. Παρεκκλησιά, Λεμεσός, Κωδικός Ακινήτου: PIR367, Ενδεικτική τιμή: €226.800

Το ακίνητο βρίσκεται στην κοινότητα Παρεκκλησιάς στην Επαρχία Λεμεσού. Το ακίνητο έχει σχήμα ακανόνιστο, επιφάνεια με κλίση και βρίσκεται περίπου 900μ βόρεια από την κοντινότερη οικιστική ζώνη. Είναι πάνω σε μονοπάτι και περίπου 35μ βορειοανατολικά από εγκεκριμένο δημόσιο δρόμο.

Γεωργικό χωράφι 13,044 τ.μ. Τσάδα, Πάφος, Κωδικός Ακινήτου: PIR684, Ενδεικτική τιμή: €104.450

Το ακίνητο βρίσκεται στην κοινότητα Τσάδας σε μικρή απόσταση δυτικά του «Minthis Hills». Έχει ακανόνιστο σχήμα και επιφάνεια με ελαφρά κλίση. Η πρόσβαση επιτυγχάνεται μέσω δικαιώματος διάβασης.

Αγροτικό Χωράφι 17,671 τ.μ. Άγιος Ιωάννης Μαλούντας, Λευκωσία, Κωδικός Ακινήτου: PIR275, Ενδεικτική τιμή: €92.400

Το ακίνητο βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων της κοινότητας Αγίου Ιωάννη Μαλούντας της επαρχία Λευκωσίας. Έχει ακανόνιστο σχήμα και ελαφριά επικλινή επιφάνεια. Το ακίνητο εφάπτεται σε δημόσιο χωμάτινο δρόμο.

Γεωργικό χωράφι 9,365 τ.μ. Ορούντα, Λευκωσία, Κωδικός Ακινήτου: PIR647, Ενδεικτική τιμή: €38.850

Γεωργικό χωράφι στην κοινότητα Ορούντας, σε απόσταση 300μ από τον δρόμο Ορούντας – Περιστερώνας και σε απόσταση 1,3χλμ από το κέντρο της κοινότητας. Το ακίνητο έχει κανονικό σχήμα και επίπεδη επιφάνεια. Είνει περίκλειστο σε απόσταση 130μ από δημόσιο χωμάτινο δρόμο.

Γεωργικό χωράφι 7,020 τ.μ. Κόρνος, Λευκωσία, Κωδικός Ακινήτου: PIR730, Ενδεικτική τιμή: €51.450

Το ακίνητο είναι περίκλειστο και βρίσκεται σε απόσταση 300μ ανατολικά της οδού Σπύρου Κυπριανού, σε απόσταση 1χλμ από το Δημοτικό σχολείο της κοινότητας. Έχει ακανόνιστο σχήμα και επίπεδη επιφάνεια.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν αναλυτικότερες πληροφορίες και να υποβάλλουν τις προσφορές τους, στην ιστοσελίδα της AstroBank.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22575873