Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών ενημερώνει το κοινό ότι, σύμφωνα με στοιχεία της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή, την 34η εβδομάδα του 2025 κοινοποιήθηκαν μέσω του ευρωπαϊκού συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης Safety Gate (RAPEX) επικίνδυνα μη εδώδιμα προϊόντα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν αναλυτικές πληροφορίες για κάθε προϊόν στην ιστοσελίδα του Safety Gate (ec.europa.eu/safety-gate-alerts), χρησιμοποιώντας τον αριθμό προειδοποίησης.

Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών καλεί κατασκευαστές, αντιπροσώπους, διανομείς, εισαγωγείς και πωλητές που ενδέχεται να έχουν διαθέσει τέτοια προϊόντα στην κυπριακή αγορά να ενημερώσουν σχετικά το Τμήμα και να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ανάκληση τους, όπως ορίζει η νομοθεσία.

Οδηγίες προς καταναλωτές

Όσοι κατέχουν αυτοκίνητα ή μοτοσικλέτες που περιλαμβάνονται στις κοινοποιήσεις, πρέπει να επικοινωνήσουν με τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο για οδηγίες.

Για εξαρτήματα, οι καταναλωτές καλούνται να διακόψουν άμεσα τη χρήση τους και να τα επιστρέψουν στο σημείο αγοράς, ενημερώνοντας τον πωλητή.

Εάν κατασκευαστής ή αντιπρόσωπος αρνηθεί να ανταποκριθεί, οι καταναλωτές μπορούν να υποβάλουν γραπτό παράπονο στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή μέσω της ιστοσελίδας consumer.gov.cy

Για περισσότερες πληροφορίες, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών ή μέσω e-mail στη διεύθυνση recalls@rtd.mcw.gov.cy