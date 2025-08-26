Αφίξεις-ρεκόρ, αύξηση δρομολογίων και περισσότερες αεροπορικές εταιρείες που επιλέγουν την Κύπρο είναι τα στοιχεία που σκιαγραφούν πως η χώρα οδεύει σε νέο υψηλό, όχι μόνο κατά την καλοκαιρινή περίοδο, αλλά και τον χειμώνα. Οι φορείς του τουρισμού είχαν πάντοτε στο μυαλό τους την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Σήμερα, όμως, η συζήτηση δεν περιορίζεται σε μερικούς επιπλέον μήνες λειτουργίας ξενοδοχείων, αλλά αφορά τον ολόχρονο τουρισμό.

Τα δεδομένα δείχνουν καθαρά αυτήν την τάση, αφού το τελευταίο διάστημα ρεκόρ καταγράφονται όχι μόνο στη θερινή σεζόν, αλλά και κατά τη χειμερινή περίοδο, η οποία για πολλά χρόνια θεωρείτο τουριστικά «νεκρή» για την Κύπρο. Αυτό φαίνεται πως έχει πλέον αλλάξει, καθώς τα αεροδρόμια της χώρας και η αεροπορική συνδεσιμότητα έχουν ενισχυθεί σε τέτοιο βαθμό, που επιτρέπουν στους ξενοδόχους και στους υπόλοιπους επαγγελματίες του τουρισμού να σχεδιάσουν την επόμενη ημέρα για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και κατά τους χειμερινούς μήνες.

Η μπάλα βρίσκεται τώρα στα χέρια των τοπικών φορέων και των ξενοδόχων, που καλούνται όχι μόνο να διατηρήσουν τη ροή τουριστών, αλλά και να την ενισχύσουν. Το μεγάλο στοίχημα είναι οι επισκέπτες να μείνουν ικανοποιημένοι από την εμπειρία τους τον χειμώνα, ώστε το ενδιαφέρον τους να δώσει κίνητρο στις αεροπορικές εταιρείες όχι απλώς να διατηρήσουν τα δρομολόγια προς την Κύπρο, αλλά και να τα αυξήσουν.

Τι δείχνουν τα στοιχεία

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε ο «Φ» τα μηνύματα είναι πέρα για πέρα ενθαρρυντικά, αφού οι αφίξεις έχουν αυξηθεί, το ίδιο και τα δρομολόγια, με αρκετές νέες αεροπορικές εταιρείες να έχουν κάνει την εμφάνιση τους τόσο στο αεροδρόμιο της Λάρνακας, όσο και σε αυτό της Πάφου.

Μάλιστα, σύμφωνα με την έκθεση του ACI Europe «Air Connectivity Report 2025» που δημοσιεύτηκε τον Ιούνιο, τα Αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου τοποθετούνται στην πρώτη θέση ανάμεσα στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια όσον αφορά το ρυθμό αύξησης της απευθείας αεροπορικής συνδεσιμότητας όπως αυτή εκφράζεται σε αριθμό πτήσεων και προορισμών.

Συγκεκριμένα, το ποσοστό της ανόδου κατά το 2025 σε σχέση με το 2024 ανέρχεται στο 18%.

Παράλληλα, τα κυπριακά αεροδρόμια τοποθετούνται στη δεύτερη θέση των ευρωπαϊκών χωρών στην αύξηση της απευθείας αεροπορικής συνδεσιμότητας για το 2025 έναντι του 2019, με το συγκεκριμένο ποσοστό να ανέρχεται στο 22%.

Ειδικότερα:

1/ Τον Αύγουστο του 2024, οι επιβάτες ξεπέρασαν για πρώτη φορά το 1,6 εκατομμύρια, ενώ τον φετινό Αύγουστο αναμένεται νέο ρεκόρ. Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι η επιβατική κίνηση της χρονιάς θα ξεπεράσει τα 13,5 εκατομμύρια επιβάτες.

2/ Αυτή την περίοδο 58 αεροπορικές εταιρείες, εκτελούν 158 δρομολόγια σε 39 χώρες.

3/ Φέτος έχουν ξεκινήσει 11 νέα δρομολόγια από τη Λάρνακα και 4 από την Πάφο εκ των οποίων τα 8 είναι ολόχρονα. Για τη Λάρνακα είναι τα εξής: Χάιφα, Βαρκελώνη, Τιμισοάρα, Βενετία, Τίρανα, Ριάντ, Σκόπια, Δουβλίνο, Σίμπιου, Σάντεφιορντ, Σουτσεάβα. Για την Πάφο είναι Γερεβάν, Ντίσελντορφ, Χάιφα, Λυών.

4/ Οι νέες αεροπορικές εταιρείες για φέτος είναι οι εξής: Λάρνακα – Saudia, Air Haifa, SkyUp, Animawings, DAN Air. Πάφο – Αir Haifa, FlyOne, WizzAir.

5/ Οι αεροπορικές θέσεις για το χειμώνα του 2025-26 ανέρχονται στις 4,7 εκατομμύρια.

6/ Οι θέσεις για το χειμώνα του 2024-25 έναντι της χειμερινής σεζόν 2019-20 έχουν αυξηθεί πέραν των 1,1 εκατομμυρίων με την αύξηση να ανέρχεται πέραν του 40%.

Το τοπ των αεροπορικών εταιρειών

Ο «Φ» εντόπισε το τοπ 15 των αεροπορικών εταιρειών που μεταφέρουν περίπου το 75% του συνόλου των επιβατών από και προς τα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τις:

WIZZ AIR RYANAIR LTD AEGEAN AIRLINES EASYJET TUI GROUP JET2.COM BRITISH AIRWAYS P.L.C CYPRUS AIRWAYS SKY EXPRESS EL AL ISRAEL AIRLINES LUFTHANSA GERMAN AIRLINES ISRAIR AIRLINES SUNCLASS AIRLINES AUSTRIAN AIRLINES ARKIA ISRAELI AIRLINES

Κουρούπη: Στόχος μας η ολόχρονη συνδεσιμότητα



Η Διευθύντρια Αεροπορικής Ανάπτυξης, Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Hermes Airports, Μαρία Κουρούπη, σε δήλωσή της στον «Φ» υπογράμμισε ότι η σταθερά αυξητική πορεία των αριθμών επιβατών επιβεβαιώνει τη στρατηγική που εφαρμόζει η εταιρεία για την ενίσχυση της συνδεσιμότητας της Κύπρου. Όπως ανέφερε, οι συμφωνίες που συνάπτονται με τις αεροπορικές εταιρείες ήδη αποδίδουν καρπούς, με αποτέλεσμα να έχει διαμορφωθεί ένα εξισορροπημένο πρόγραμμα πτήσεων και τύπων αεροπορικών που δραστηριοποιούνται στην κυπριακή αγορά.



Η κα. Κουρούπη επισήμανε ότι διαχρονικός στόχος της Hermes Airports παραμένει η διασφάλιση ολόχρονης συνδεσιμότητας, ώστε η Κύπρος να διατηρεί αδιάλειπτη παρουσία στους ευρωπαϊκούς αερομεταφορικούς χάρτες. Παράλληλα, ανέφερε πως προτεραιότητα αποτελεί η εισαγωγή νέων δρομολογίων προς σημαντικές ευρωπαϊκές πόλεις με τις οποίες σήμερα δεν υπάρχει απευθείας σύνδεση, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της χώρας στον τομέα των αερομεταφορών.