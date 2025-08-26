Στην αντεπίθεση πέρασε το Υπουργείο Οικονομικών για την Φορολογική Μεταρρύθμιση. Με ανακοίνωση του απαντά με έντονο τρόπο στις επικρίσεις των κομμάτων και των φορέων στέλνοντας τους τα ανάλογα μηνύματα

Το Υπουργείο Οικονομικών επανέλαβε στην ανακοίνωση του τη δέσμευσή του για την προώθηση του φορολογικού μετασχηματισμού, τονίζοντας ότι η μεταρρύθμιση αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, την προσέλκυση ξένων επενδύσεων, αλλά και τη μείωση των φορολογικών βαρών της μεσαίας τάξης.

Με αιχμηρό τρόπο στην ανακοίνωση αναφέρει πως "Αυτοί που κραυγάζουν σήμερα εναντίον των μέτρων κατά της φοροδιαφυγής και στην εμπέδωση ενός αξιόπιστου συστήματος που μπορεί να την εξαλείψει, ας εξηγήσουν στο λαό τι ακριβώς προτείνουν και τι ακριβώς αντιπροσωπεύουν".

Σε ανακοίνωσή του, το ΥΠΟΙΚ επισήμανε ότι τα νομοσχέδια που ετοιμάστηκαν δίνουν έμφαση στην πάταξη της φοροδιαφυγής και της παραοικονομίας, οι οποίες υπολογίζονται στο 25% του ΑΕΠ. Η εφαρμογή μέτρων διαφάνειας, όπως σημειώνει, ενισχύει την εμπιστοσύνη των φορολογουμένων και συμβάλλει στην αξιοπιστία της Κύπρου ως διεθνούς επιχειρηματικού κέντρου.

Το υπουργείο υπενθυμίζει ότι έχει ήδη συσταθεί η Εθνική Μονάδα Εφαρμογής Κυρώσεων, στο πλαίσιο της προσπάθειας να βελτιωθεί η εικόνα της χώρας διεθνώς. Παράλληλα, επισημαίνει ότι η φορολογική μεταρρύθμιση παραμένει ανοικτή σε εποικοδομητικές εισηγήσεις μέσα από δημόσια διαβούλευση, η οποία παρατάθηκε έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2025.

Ο Υπουργός Οικονομικών και ο Έφορος Φορολογίας συνεχίζουν τις συναντήσεις με κοινωνικούς εταίρους, επιχειρηματικούς φορείς και τα κοινοβουλευτικά κόμματα, με στόχο τη διαμόρφωση ενός δίκαιου και σταθερού φορολογικού συστήματος, που θα στηρίζει την ανάπτυξη και θα διασφαλίζει την ισονομία.

Σύμφωνα με το ΥΠΟΙΚ, η φορολογική μεταρρύθμιση όχι μόνο διατηρεί το ευνοϊκό καθεστώς για την εισαγωγή ξένων εταιρειών στην Κύπρο, αλλά το ενισχύει περαιτέρω, ενδυναμώνοντας την ανθεκτικότητα της οικονομίας και την προοπτική επενδύσεων στη χώρα.