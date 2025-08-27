Σε μια από τις μεγαλύτερες τουριστικές αγορές της Μέσης Ανατολής στοχεύουν οι αρμόδιοι φορείς της χώρας μας, ανοίγοντας δίαυλο επικοινωνίας με τους επικεφαλής του τουριστικού τομέα της Σαουδικής Αραβίας. Ο τουρισμός της οποίας, έχει εκτοξευτεί τα τελευταία χρόνια και αποτελεί μια ανερχόμενη αγορά, από την οποία όλοι θέλουν να εξασφαλίσουν μερίδιο από τη πίτα αφίξεων και εσόδων.

Χθες ο υφυπουργός Τουρισμού Κώστας Κουμής είχε τηλεδιάσκεψη με την Υφυπουργό Τουρισμού του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, Πριγκίπισσα Haifa Al Saud, στο πλαίσιο της οποίας συμφωνήθηκε η υπογραφή μνημονίου συνεργασίας στον τομέα του τουρισμού. Στο πλαίσιο της τηλεδιάσκεψης, ο Υφυπουργός εισηγήθηκε την θέσπιση τεχνικής επιτροπής που θα απαρτίζεται από λειτουργούς των δύο πλευρών, ευθύνη της οποίας θα είναι η συνεχής παρακολούθηση και υλοποίηση των προνοιών του μνημονίου συνεργασίας. Θέμα εκτενούς συζήτησης αποτέλεσε επίσης η αεροπορική σύνδεση μεταξύ των δύο χωρών, κεφάλαιο για το οποίο θα πραγματοποιηθούν τις επόμενες εβδομάδες και επιπρόσθετες τηλεδιασκέψεις σε τεχνοκρατικό επίπεδο με κύριο στόχο την περαιτέρω βελτίωση της. Σημειώνεται ότι το φετινό καλοκαίρι οι δύο χώρες, συνδέονται με πτήσεις που εκτελεί η αεροπορική εταιρεία Saudia.

Σημειώνεται ότι η Σαουδική Αραβία έχει θέσει ως στόχο την αλματώδη τουριστική ανάπτυξη της. Ανάμεσα στα θέματα που προωθούνται ή άρχισαν να υλοποιούνται είναι η δημιουργία νέας αεροπορικής εταιρείας, η οποία φέρει την επωνυμία Riyadh Air, η μεγάλη σχολή επαγγελματικής τουριστικής εκπαίδευσης που παρουσιάστηκε το 2023 ως η μεγαλύτερη στον κόσμο, το Neom Project, μια εντελώς νέα πόλη και περιοχή που οικοδομείται επικεντρωμένη στο πλαίσιο της αειφορίας και άλλα.

Συγκεκριμένα, ο τουριστικός τομέας της Σαουδικής Αραβίας γνωρίζει άνθηση το 2025, με το βασίλειο να βρίσκεται στην κορυφή των παγκόσμιων γραφημάτων ανάπτυξης για τις διεθνείς τουριστικές εισπράξεις και αφίξεις στο πρώτο τρίμηνο του 2025 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2019. Αυτή η δυναμική οφείλεται στις βελτιώσεις στις υποδομές, στις ευκολότερες διαδικασίες έκδοσης βίζας και σε εκδηλώσεις όπως το “Έτος Χειροτεχνίας”. Η χώρα βρίσκεται σε καλό δρόμο για να ξεπεράσει τους στόχους του Vision 2030 και προσελκύει σημαντικές επενδύσεις, μετατρέποντάς την σε έναν σημαντικό παγκόσμιο τουριστικό προορισμό με ρεκόρ συνεισφοράς από τον τομέα Ταξιδιών και Τουρισμού στην εθνική οικονομία, σύμφωνα με το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ταξιδιών και Τουρισμού (WTTC).

Η Σαουδική Αραβία σημείωσε αύξηση 102% στις διεθνείς αφίξεις τουριστών το πρώτο τρίμηνο του 2025 σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2019, ξεπερνώντας κατά πολύ τους παγκόσμιους και μεσανατολικούς μέσους όρους. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, η Σαουδική Αραβία είχε έσοδα 13,16 δισεκατομμυρίων δολαρίων (49,4 δισεκατομμύρια SR) από τον διεθνή τουρισμό το πρώτο τρίμηνο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 9,7% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2024. Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ταξιδιών και Τουρισμού (WTTC) προβλέπει ότι ο τομέας θα εισφέρει συνολικά 447,2 δισεκατομμύρια SR στην οικονομία το 2025, συνεισφέροντας πάνω από 10% του ΑΕΠ της χώρας.