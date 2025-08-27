Το ΑΚΕΛ καταγγέλλει ότι η κυβέρνηση βαδίζει στα τυφλά στον τομέα της Ενέργειας, αδυνατώντας να παρουσιάσει λύσεις στα πιο κρίσιμα έργα για την ενεργειακή θωράκιση της Κύπρου. Όπως επισημαίνει, η καθυστέρηση στην έλευση φυσικού αερίου για σκοπούς ηλεκτροπαραγωγής οδηγεί σε αδιέξοδο, ενώ οι δηλώσεις του Προέδρου για νέα μελέτη στο Βασιλικό διαψεύδουν τον Υπουργό Ενέργειας που μιλούσε για εναλλακτικά σενάρια. Παράλληλα, το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης παραμένει στάσιμο με αυξανόμενο κόστος, την ώρα που η μονάδα της Δεκέλειας δεν εκσυγχρονίζεται.

«Οι εξελίξεις εγκλωβίζουν τους καταναλωτές στον πανάκριβο ηλεκτρισμό και πολλαπλασιάζουν τον κίνδυνο για γενικευμένα μπλακάουτ», τονίζει το ΑΚΕΛ, κατηγορώντας τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη ότι συνεχίζει τις υπεκφυγές αντί να αναλάβει ευθύνες.

Πολυκάρπου: Να απαντήσει η κυβέρνηση για τη φορολογική μεταρρύθμιση

Σε ξεχωριστή γραπτή δήλωση, ο Χάρης Πολυκάρπου, μέλος του Π.Γ. του ΑΚΕΛ και επικεφαλής του Τομέα Οικονομίας, καλεί την κυβέρνηση να δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις για τη φορολογική μεταρρύθμιση.

«Δεν είναι με τελεσίγραφα που μπορεί να προχωρήσει η μεταρρύθμιση», σημειώνει, επικρίνοντας τον Πρόεδρο ότι εδώ και δύο χρόνια δεν κάλεσε σε ουσιαστικό διάλογο τα πολιτικά κόμματα. Το ΑΚΕΛ θα καταθέσει τις δικές του προτάσεις στη συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών τον Σεπτέμβριο.

Ο κ. Πολυκάρπου θέτει ερωτήματα για το αν η «δικαιότερη κατανομή του οφέλους» σημαίνει μειώσεις φόρων στα υψηλά εισοδήματα, ενώ οι χαμηλόμισθοι θα επιβαρυνθούν περισσότερο. Ζητά επίσης απαντήσεις για τον τερματισμό του μειωμένου ΦΠΑ στο ρεύμα το 2026 και την έλλειψη φορολόγησης του συσσωρευμένου πλούτου.