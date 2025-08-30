To Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, με αφορμή τις αντιδράσεις που ξέσπασαν σχετικά με τον τερματισμό της σύμβασης για τον δρόμο Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς, ξεκαθαρίζει ότι δεν θα παραχωρηθούν σε εργολάβους χρήματα ή αιτήματα που δεν δικαιούνται.

Σε διευκρινιστική ανακοίνωσή του, το Υπουργείο, τονίζει ότι η κριτική που διατυπώνεται σε πρόσφατες ανακοινώσεις για τον τερματισμό δημοσίων συμβάσεων «παραγνωρίζει μια καθοριστική αλήθεια: Ότι η σύμβαση design and build για τον δρόμο Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς, η οποία υπογράφηκε το 2021 επί προηγούμενης Υπουργίας, τερματίστηκε επειδή ο ίδιος ο εργολάβος επέλεξε να μην προχωρήσει στην υλοποίηση, καταθέτοντας αδικαιολόγητες και υπερβολικές απαιτήσεις».

Ενδεικτικά, προστίθεται, «για έργο ύψους περίπου €73 εκατ., ζήτησε €36 εκατ. αποζημίωση και 59 μήνες παράταση, χωρίς κανένα νόμιμο δικαίωμα, όπως έκρινε η Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων».

«Η Κυβέρνηση, με αίσθημα ευθύνης, εξάντλησε όλα τα νόμιμα περιθώρια διαπραγμάτευσης πριν οδηγηθεί στον τερματισμό. Δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι δεν θα παραχωρηθούν σε εργολάβους χρήματα ή αιτήματα που δεν δικαιούνται. Προτεραιότητα είναι η επανεκκίνηση έργων με όρους βιώσιμους και αξιόπιστους, προς όφελος των πολιτών», καταλήγει.