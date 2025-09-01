Βασική προϋπόθεση προκειμένου να μπορεί να προχωρήσει ο διάλογος μεταξύ συντεχνιών και εργοδοτικών οργανώσεων είναι η συμφωνία για πλήρη αποκατάσταση του θεσμού της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ), ανέφεραν οι ΓΓ ΣΕΚ και ΠΕΟ, λίγο πριν από την πανσυνδικαλιστική σύσκεψη όπου θα αποφασιστούν προειδοποιητικά απεργιακά μέτρα.

Όπως δήλωσαν στο ΚΥΠΕ τόσο ο ΓΓ της ΣΕΚ, Ανδρέας Μάτσας, όσο και η ΓΓ της ΠΕΟ, Σωτηρούλλα Χαραλάμπους, «τα απεργιακά μέτρα είναι μονόδρομος», αφού δεν σημειώθηκε πρόοδος, παρά το γεγονός ότι δόθηκε παράταση χρόνου, καθώς ο διάλογος θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου.

Ο Ανδρέας Μάτσας ανέφερε στο ΚΥΠΕ ότι κατά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Εργασίας την περασμένη Παρασκευή, διαπιστώθηκε τέλμα στον διάλογο για την ΑΤΑ και επιβεβαιώθηκε ότι υπάρχει τεράστια απόκλιση μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών. Κατ’ επέκταση, όπως είπε, οι συντεχνίες δεν έχουν άλλη επιλογή από το να ενεργοποιήσουν την απόφαση για προειδοποιητικά παναπεργιακά μέτρα, στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, στην τοπική αυτοδιοίκηση και στον ιδιωτικό τομέα.

Σημείωσε πως τα μέτρα θα προγραμματιστούν σε χρόνο που θα επιτρέπει στην εργοδοτική πλευρά να διαφοροποιήσει τη στάση της μέχρι τότε. Ο κ. Μάτσας, είπε ότι με καλή θέληση μπορούν να βρεθούν λύσεις και εξέφρασε την ελπίδα ότι δεν θα χρειαστεί κλιμάκωση των απεργιακών μέτρων.

Υπογράμμισε ότι θα πρέπει βάση του διαλόγου να είναι η πλήρης αποκατάσταση του θεσμού της ΑΤΑ. Εξήγησε ότι αυτό διασφαλίζει τη διατήρηση της φιλοσοφίας της ΑΤΑ, η οποία περιγράφεται ρητά και στις μεταβατικές συμφωνίας, όπως επεσήμανε ο κ. Μάτσας. ενώ είπε ότι η πρόταση για κλιμακωτή απόδοση της ΑΤΑ είναι εκτός του πλαισίου αυτού. Πρόσθεσε, εξάλλου, ότι η πλήρης αποκατάσταση του θεσμού της ΑΤΑ προβλέπεται και από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

Από την πλευρά της η ΓΓ της ΠΕΟ, Σωτηρούλα Χαραλάμπους, σημείωσε ότι η παράταση του χρόνου που δόθηκε το καλοκαίρι δεν αξιοποιήθηκε για να προκύψει πεδίο συνεννόησης. Πρόσθεσε ότι κατά τη συνάντηση της περασμένης Παρασκευής, αν και αυτή αποδείχθηκε ατελέσφορη, οι συντεχνίες έδωσαν ενδείξεις ότι μπορούν να βρεθούν λύσεις με βάση το γράμμα και το πνεύμα των μεταβατικών συμφωνιών για την ΑΤΑ.

Εξήγησε ότι από τη στιγμή που η εργοδοτική πλευρά έχει ως στόχο την υιοθέτηση κριτηρίων στην εφαρμογή της ΑΤΑ, τα οποία θα εκφυλίζουν, όπως η ίδια είπε, τον θεσμό, τότε οι συντεχνίες δεν έχουν άλλη επιλογή από την ενεργοποίηση της προειλημμένης απόφασης για απεργιακά μέτρα.

Η κ. Χαραλάμπους είπε ότι οι συντεχνίες δεν αρνούνται τον διάλογο, αλλά ότι θα πρέπει να συμφωνήσει η εργοδοτική πλευρά με την πλήρη απόδοση της ΑΤΑ. Ενδεικτικά, αναφέρθηκε σε πρόταση που διατυπώθηκε από την εργοδοτική πλευρά, για απόδοση της ΑΤΑ προς όσους είναι μέλη συντεχνιών, εκεί όπου υπάρχουν κλαδικές συμβάσεις εργασίας και υπογράμμισε ότι, εάν αποδομηθεί ο θεσμός, θα είναι συνολικά σε βάρος όλων των εργαζομένων.

ΚΥΠΕ