Αποφάσεις για την λήψη προειδοποιητικών απεργιακών μέτρων, για το θέμα της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής, αναμένεται να ληφθούν σε πανσυνδικαλιστική σύσκεψη, που πραγματοποιείται αυτή την ώρα στα γραφεία της ΠΕΟ στη Λευκωσία.

Οι συντεχνίες ζητούν πλήρη αποκατάσταση της ΑΤΑ αφήνοντας περιθώριο μόνο για σταδιακή εφαρμογή, κάτι που η εργοδοτική πλευρά δεν αποδέχεται, επειδή κάτι τέτοιο δεν προβλεπόταν στις μεταβατικές συμφωνίες.

Το Υπουργείο Εργασίας ανακοίνωσε οτι, παρά τις υφιστάμενες διαφορές, συνεχίζει τις προσπάθειες για τη διαμόρφωση ικανοποιητικών συγκλίσεων, σημειώνοντας οτι είναι απαραίτητη η εκατέρωθεν επικοδομητική συμβολή για την επίτευξη συμφωνίας.

ΡΙΚ