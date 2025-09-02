Το Ταμείο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΑΠΕ & ΕΞ.Ε) ανακοίνωσε την έναρξη υποβολής αιτήσεων για το Σχέδιο Χορηγιών 2025 που αφορά την εγκατάσταση ή αντικατάσταση ηλιακών συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού σε κατοικίες.

Η διαδικασία θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι την οριστική υποβολή 2.000 αιτήσεων και για τις δύο κατηγορίες δικαιούχων.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Το σχέδιο καλύπτει την επιχορήγηση εγκατάστασης ολοκληρωμένων συστημάτων θέρμανσης νερού (κύλινδρος και ηλιακά πλαίσια) που πληρούν τα ελάχιστα τεχνικά κριτήρια. Οι εγκαταστάσεις θα πρέπει να υλοποιηθούν αποκλειστικά από πιστοποιημένους εγκαταστάτες που περιλαμβάνονται στον επίσημο κατάλογο, ενώ και ο εξοπλισμός πρέπει να προέρχεται από τον εγκεκριμένο Κατάλογο Επιλέξιμου Εξοπλισμού.

Ύψος χορηγίας

Το ποσό της χορηγίας ανέρχεται σε:

Κατηγορία Η1 – Γενική κατηγορία : €500 ανά κατοικία, με αύξηση στα €900 για ορεινές και μειονεκτικές περιοχές.

: €500 ανά κατοικία, με αύξηση στα για ορεινές και μειονεκτικές περιοχές. Κατηγορία Η2 – Ευάλωτα νοικοκυριά: €900 ανά κατοικία.

Τονίζεται ότι απαιτείται προέγκριση πριν την έναρξη των εργασιών, καθώς διαφορετικά η αίτηση απορρίπτεται.

Διαδικασία υποβολής

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Ταμείου ΑΠΕ & ΕΞ.Ε. Οι ενδιαφερόμενοι προτρέπονται να μελετήσουν προσεκτικά τον Οδηγό Σχεδίου Χορηγιών και τις οδηγίες που παρέχονται στο δικτυακό τόπο.

Παράλληλα, η Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου καλεί τους επαγγελματίες εγκαταστάτες να προχωρήσουν άμεσα σε εγγραφή στον Κατάλογο Συμμετεχόντων Εγκαταστατών, ώστε να μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.