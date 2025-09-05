Ανοδική πορεία σημείωσε ο κύκλος εργασιών στη βιομηχανία το πρώτο εξάμηνο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 4,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Τον Ιούνιο 2025, ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία διαμορφώθηκε στις 141,9 μονάδες (βάση 2021=100), παρουσιάζοντας άνοδο 4,8% σε ετήσια βάση.

Μεταποίηση και λατομεία σε άνοδο

Στον τομέα της μεταποίησης, ο δείκτης έφθασε τις 145,1 μονάδες, με εντυπωσιακή αύξηση 10% σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2024.

Σημαντική άνοδος 17,9% καταγράφηκε και στον τομέα των μεταλλείων και λατομείων.

Πτώση στην ενέργεια και το νερό

Αντίθετα, πτωτικά κινήθηκαν: