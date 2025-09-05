Ανοδική πορεία σημείωσε ο κύκλος εργασιών στη βιομηχανία το πρώτο εξάμηνο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 4,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας.
Τον Ιούνιο 2025, ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία διαμορφώθηκε στις 141,9 μονάδες (βάση 2021=100), παρουσιάζοντας άνοδο 4,8% σε ετήσια βάση.
Μεταποίηση και λατομεία σε άνοδο
Στον τομέα της μεταποίησης, ο δείκτης έφθασε τις 145,1 μονάδες, με εντυπωσιακή αύξηση 10% σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2024.
Σημαντική άνοδος 17,9% καταγράφηκε και στον τομέα των μεταλλείων και λατομείων.
Πτώση στην ενέργεια και το νερό
Αντίθετα, πτωτικά κινήθηκαν:
- ο τομέας της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, με μείωση 15,9%,
- και ο τομέας της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών, με μείωση 5,7%.