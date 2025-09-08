Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ανακοίνωσε παράταση στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για τον διαγωνισμό στρατηγικού επενδυτή που αφορά τη δημιουργία και λειτουργία του Επιστημονικού Τεχνολογικού Πάρκου Πεντακώμου.

Η νέα ημερομηνία λήξης ορίστηκε για τις 12 Νοεμβρίου 2025, αντί της αρχικής 12ης Σεπτεμβρίου, ενώ οι υπόλοιποι όροι και πρόνοιες του διαγωνισμού παραμένουν αμετάβλητοι.

Ο διαγωνισμός, με αριθμό ΥΕΕΒ/ΥΒΤ/02/2025 και τίτλο «Development and Operation of a Science and Technology Park (STP)», διεξάγεται μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Λευκή Θεοδώρου στο τηλέφωνο 22867233 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση ltheodorou@meci.gov.cy