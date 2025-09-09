Ο υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας Γιώργος Γεραπετρίτης μίλησε νωρίτερα την Τρίτη στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90,1, στην Αθήνα, και επισήμανε πως όταν είναι ακριβή η ηλεκτρική ενέργεια, υπάρχουν συμφέροντα που θέλουν να μείνει έτσι. Και πρόσθεσε με νόημα πως η ενέργεια είναι ιδιαίτερα ακριβή στην Κύπρο.

«Όποιος θεωρεί ότι με επιθέσεις μπορεί να υπονομεύσει τον στρατηγικό χαρακτήρα του έργου, θα μας βρει απέναντί του», προειδοποίησε, προσθέτοντας πως «υπήρξαν χυδαίες ακρότητες από ιδιωτικά συμφέροντα που προσπαθούν να υπονομεύσουν την ηλεκτρική διασύνδεση, γιατί η τιμή της ενέργειας στην Κύπρο είναι πολύ ακριβή».

Πρόσθεσε πως το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι εξαιρετικά σημαντικό έργο, πρωτίστως για την Κύπρο, ώστε να αρθεί η ηλεκτρική απομόνωσή της, ενώ σημείωσε πως η Ελλάδα στάθηκε αρωγός και επιθυμεί τη συνέχιση του έργου. Είπε ακόμα ότι το έργο θα προχωρήσει σε συνεργασία με την εταιρεία που θα κάνει τον προγραμματισμό το αμέσως επόμενο διάστημα μέσα στο 2025.

Μόνη μας διαφορά οι θαλάσσιες ζώνες…

Ερωτηθείς για τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε πως βασική επιδίωξη είναι να γίνεται συζήτηση, ώστε να μην παράγονται κρίσεις, ενώ κατέστησε σαφές ότι δεν θα υπάρξει καμία παραχώρηση σε σχέση με τις εθνικές γραμμές.



«Δεν πρόκειται να αποστούμε από την άσκηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων», τόνισε, υπογραμμίζοντας πως η μόνη μας διαφορά με την Τουρκία είναι το θέμα της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών μας.

