Την ανάγκη να διασφαλιστεί επαρκής και προσιτός ηλεκτρισμός για πολίτες και επιχειρήσεις τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Αγοράς Ηλεκτρισμού στη Λευκωσία. Όπως είπε, η κυβέρνηση στηρίζει την κοινωνία «σε μια περίοδο μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων και προκλήσεων».

Ο Πρόεδρος υπογράμμισε ότι το άνοιγμα της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού την 1η Οκτωβρίου 2025 σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής. Με τη μεταρρύθμιση αυτή, η Κύπρος θα στηρίξει την οικονομία της «σε υγιή θεμέλια», ενώ οι πολίτες θα απολαμβάνουν δικαιότερες τιμές.

Στην ομιλία του, την οποία ανέγνωσε εκ μέρους του ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Αλέξης Βαφεάδης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι η ενέργεια είναι παράγοντας ανάπτυξης και προϋπόθεση για τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της χώρας.

«Κύριος στόχος της Κυβέρνησης είναι να εξασφαλίσουμε επάρκεια και προσιτές τιμές ηλεκτρισμού για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις μας, στηρίζοντας έτσι έμπρακτα την κοινωνία μας ειδικά σε μια περίοδο μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων και προκλήσεων. Η ενεργειακή μας στρατηγική, σε αυτό ακριβώς αποσκοπεί – στην εξασφάλιση ενεργειακής επάρκειας με το χαμηλότερο δυνατό κόστος, στη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και στη δημιουργία σύγχρονων υποδομών για την άρση της ενεργειακής απομόνωσης, αλλά και για την αναβάθμιση, την επέκταση και την ψηφιοποίηση του δικτύου μεταφοράς και διανομής», ανέφερε στη συνέχεια.

«Η ενεργειακή μετάβαση δεν είναι επιλογή. Είναι υποχρέωση απέναντι στην κοινωνία και στις επόμενες γενιές. Είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη τεχνολογιών αιχμής, όπως η τεχνητή νοημοσύνη. Και η δική μας ευθύνη είναι να την υλοποιήσουμε με σχέδιο, με τόλμη και με αίσθηση του δημόσιου συμφέροντος», συμπλήρωσε σχετικά.

Αυτό τον μήνα, ολοκληρώνεται το άνοιγμα της ανταγωνιστικής αγοράς, με την πρώτη πράξη να πραγματοποιείται την 1η Οκτωβρίου 2025, ανέφερε ακολούθως, προσθέτοντας ότι μέσα από την ανταγωνιστική αγορά θα μπορέσει το μείγμα της συμβατικής ηλεκτροπαραγωγής και της παραγωγής που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές να συνδεθούν προς όφελος των καταναλωτών, νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

«Με τη δυναμική συνεργασία και συμμετοχή όλων σας, προσδοκούμε ότι αυτή η νέα αγορά θα καταστεί πυλώνας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας καθώς και την αποφυγή περαιτέρω στρεβλώσεων που προκαλούνται από την παρατεταμένη εφαρμογή της Μεταβατικής Ρύθμισης από το 2021», σημείωσε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, προσθέτοντας ότι για χρόνια η Κύπρος παρέμενε εγκλωβισμένη σε ένα μεταβατικό καθεστώς που συντηρούσε στρεβλώσεις, επιβάρυνε τους πολίτες και έπληττε την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας.

«Σήμερα, με ξεκάθαρη πολιτική βούληση, κλείνουμε αυτό το κεφάλαιο. Δίνουμε στην αγορά κανόνες, πλαίσιο και προοπτική. Άλλωστε, η λειτουργία της ανταγωνιστικής αγοράς δεν είναι μόνο τεχνική εξέλιξη, είναι πολιτική επιλογή. Και πράξη δικαιοσύνης απέναντι στον καταναλωτή. Είναι τομή που ενισχύει την εμπιστοσύνη στο κράτος, καθώς αποδεικνύει ότι οι μεγάλες εκκρεμότητες μπορούν να κλείσουν με σχέδιο, συνέπεια και αποφασιστικότητα. Η ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρισμού δεν είναι το τέλος της διαδρομής. Είναι η αρχή μιας νέας εποχής. Μιας εποχής όπου η Κύπρος θα μπορεί να στηρίξει την οικονομία της σε υγιή θεμέλια και οι πολίτες θα απολαμβάνουν δικαιότερες τιμές», σημείωσε επί του θέματος.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, η ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρισμού αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο μιας ευρύτερης στρατηγικής που υλοποιείται τα τελευταία δυόμιση χρόνια με στοχοπροσήλωση και περιλαμβάνει την ενίσχυση της διείσδυσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, μέσω της παροχής κινήτρων για όλους, την αποθήκευση ενέργειας σε μεγάλη και μικρή κλίμακα και την ψηφιοποίηση των δικτύων και τη διασύνδεσή τους με τις ευρωπαϊκές αγορές.

«Ήδη υλοποιούμε Σχέδιο για την αποθήκευση ενέργειας από υφιστάμενα πάρκα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Έχουν παραληφθεί 14 αιτήσεις οι οποίες είναι στο στάδιο της αξιολόγησης. Προχωρά επίσης το κεντρικό σύστημα αποθήκευσης από τον Διαχειριστή. Επιπρόσθετα, όπως ανακοίνωσα κατά τον Ετήσιο Προγραμματισμό για το 2025, εντός του έτους, βρίσκεται στο στάδιο διαμόρφωση νέο Σχέδιο Αποθήκευσης ΑΠΕ στα νοικοκυριά και τις μικρές επιχειρήσεις», σημείωσε.

Επεσήμανε επίσης ότι για να είναι αποτελεσματικά τα κίνητρα θα πρέπει να συνοδεύονται και από απλοποιημένες διαδικασίες, προσθέτοντας ότι στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, το 2023 συνεστήθη η Υπηρεσία Ενιαίας Εξυπηρέτησης για την ταχεία αδειοδότηση των έργων ΑΠΕ, καθώς και εργασιών που αφορούν στην ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων.

Συμπλήρωσε ότι τον Ιούλιο 2025 ο Υπουργός Εσωτερικών εξέδωσε διάταγμα με το οποίο εξαιρούνται από τη διαδικασία έκδοσης πολεοδομικής άδειας εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενέργειας σε ήδη αδειοδοτημένα μικρά έργα ΑΠΕ, μέσα στις επόμενες μέρες θα εκδοθεί και αντίστοιχο Διάταγμα για την εξαίρεση από την απαίτηση για έκδοσης άδειας οικοδομής, ενώ προχωρά επίσης, η δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας, μέσω της οποίας θα διασυνδεθούν όλες οι αρμόδιες Αρχές που εμπλέκονται στη διαδικασία αδειοδότησης, με σκοπό την ηλεκτρονική υποβολή και διεκπεραίωση των σχετικών αιτήσεων.

«Ο στόχος μας είναι σαφής: ενεργειακή ασφάλεια με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Ήδη τα αποτελέσματα είναι ορατά. Το μερίδιο των ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ξεπέρασε το 21% το 2024 και βρισκόμαστε στο 24% στον τομέα του ηλεκτρισμού. Στόχος μας είναι το 33% διείσδυση των ΑΠΕ μέχρι το 2030. Και αυτό θα το πετύχουμε, όχι με ευχολόγια, αλλά με συγκεκριμένες αποφάσεις και έργα», τόνισε.

«Αναγνωρίζουμε ότι για χρόνια η πολιτεία άργησε να λάβει τις απαραίτητες αποφάσεις. Όμως η δική μας Κυβέρνηση προχώρησε εκεί που άλλοι δίστασαν και αναμένω ότι μέσα από τις αποφάσεις που πήρε η δική μας κυβέρνηση, θα επιτευχθεί η μεγαλύτερη διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό μας μείγμα», υπογράμμισε περαιτέρω.

Κλείνοντας, διαβεβαίωσε ότι η Κυβέρνηση θα συνεχίσει να προχωρά με αποφασιστικότητα και αποκλειστικό γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και με προσήλωση στη συνετή και υπεύθυνη διαχείριση των δημόσιων ταμείων, των χρημάτων του φορολογούμενου πολίτη.

«Η Κυβέρνηση, πάντοτε στο πλαίσιο της νομιμότητας και διαφάνειας, εργάζεται για διασφάλιση των δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δεν θα αφήσουμε να παγιωθούν στρεβλώσεις. Η λειτουργία της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού είναι αποτέλεσμα συνεργασίας, αλλά πάνω απ’ όλα είναι αποτέλεσμα πολιτικής βούλησης. Και με τη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, είμαι βέβαιος ότι θα αποτελέσει την αφετηρία για μια νέα εποχή ευκαιριών, ανάπτυξης και κοινωνικής προόδου», κατέληξε.

